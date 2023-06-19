По следам Бабкиной и Гора: плюсы и минусы гостевого брака

Психолог рассказала, чем может обернуться желание повторить опыт гостевого брака, в котором проживают Надежда Бабкина и Евгений Гор.



Каждый человек, как говорится, волен сам решать, как ему следует жить. Поэтому неудивительно, что в эпоху глобализации появилось так много пар, которые хотят уйти от схемы традиционного брака, подразумевающей под собой сожительство. Взять, например, хотя бы Надежду Бабкину и ее избранника Евгения Гора...

Тем не менее, подчеркивают эксперты, у гостевого брака есть как плюсы, так и, разумеется, минусы. Итак, что же может поджидать тех, кто хочет отправиться по следам Надежды Бабкиной и Евгения Гора?



Бушующие гормоны, отсутствие обязательств и бытовых проблем позволят сохранить яркость и новизну этих отношений. Подойдут они для бизнесменов, политиков, творческих личностей, а также независимых и финансово успешных женщин, к которым как раз и относится возлюбленная Евгения Гора Надежда Бабкина.

Комфортно в таких обстоятельствах будет людям в возрасте, у которых уже есть взрослые дети, тем кто пережил потерю близкого или травмирующий опыт, из-за которого страшно пройти сближение, пишет gazetametro.ru со ссылкой на психолога Нату Скрылеву.

А вот минусы, сопутствующие гостевому браку, как раз и не позволят отношениям стать крепче. Нет никакой "магии утра" и регулярной коммуникации, партнеры носят маски и не понимают друг друга с полуслова. Более того, может оказаться и так, что те, кто пойдут по пути Надежды Бабкиной и Евгения Гора на самом деле будут видеть различный итог этих отношений. Мужчину, скорее всего, все будет устраивать, а женщина же в глубине души будет лелеять мечту о возможном замужестве.

Что уж говорить о том, подчеркивает эксперт, если в дело вмешается беременность. Воспитание "наездами" и "задаривание" ребенка приведут к тому, что у малыша возникнет множество психологических проблем. Вполне вероятно, что сам он, как вырастет, найдет себе пару для такого же гостевого брака, в котором жили его родители или, скажем, Евгений Гор и Надежда Бабкина.





