"Ноги подкашиваются": как 73-летней Бабкиной удается держать себя в форме

Надежда Бабкина призналась, что старается соблюдать режим сна.

Народная артистка России Надежда Бабкина, несмотря на уважаемый возраст, все еще активно выступает на сцене, параллельно занимается общественной и политической деятельностью, а также управляет Московским государственным академическим театром "Русская песня", занимая должности и директора, и художественного руководителя.

Как певице удается совмещать столько дел и при этом держать себя в форме? Этим вопросом задался известный журналист Сергей Майоров. Он пригласил королеву русской песни в программу "Однажды...." на НТВ. Зрители смогли насладиться эфиром в минувшее воскресенье, 18 июня.

Ведущий поинтересовался у Надежды Бабкиной, как ей удается не сойти с ума от одновременной концертной, телевизионной, театральной и общественной деятельности. "Не схожу, но ноги подкашиваются", – пошутила певица.

Надежда Бабкина призналась, что старается соблюдать режим сна. Чтобы оставаться бодрой и сохранять заряд энергии, артистке требуется восемь часов. Если же удается поспать всего четыре часа, а тем более несколько дней подряд, то сил уже не хватает.

По словам певицы, режим сна зависит не от возраста, а от строения организма. Надежда Бабкина также отметила, что не сидит на диете и ест все, что захочется. Хотя есть ограничения, например, от колбасы она отказывается.