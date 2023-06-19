"Не знаю, что произошло": разительные перемены в Карнавал огорошили Долину

Два года назад Лариса Долина повздорила с блогером и звездой "Тик-Тока" Валей Карнавал. Народная артистка России уверяла, что без профессионального музыкального образования артист из себя мало что представляет, а Валя Карнавал посмела вступить с ней в публичный спор. Сегодня, как Долина заверила "Дни.ру", тот конфликт окончательно исчерпан.



В феврале в программе Первого канала "Подкаст.Лаб" Карнавал встретилась Долиной, извинилась перед артисткой и подарила букет. А сегодня, как заверила Лариса Александровна, у них даже планируется и дуэт.

"Мы с Валей Карнавал сегодня очень хорошо общаемся", – призналась "Дни.ру" Долина. – Она за эти годы очень выросла, стала очень общительной, улыбчивой, мягкой, доброй девочкой. Не знаю, что произошло". Народная артистка огорошена переменами в юной звезде Интернета!

Оценила Долина и вокальные способности Карнавал. Они стали заметно лучше. "Мы с ней даже думаем о дуэте, – сообщила Лариса Александровна. – Хотя спеть со мной может не любой желающий – я многим отказываю. Для меня важно, чтобы человек в полной мере принадлежал профессии, соответствовал ей".

Напомним, в разные годы Лариса Долина пела дуэтом с Александром Панайотовым, Ольгой Кормухиной, Сосо Павлиашвили, Burito и Стасом Ярушиным. Но самой яркой песней последнего времени поклонники считают композицию "Больше ни слова", записанную с талантливым красавцем Александром Еловских. Этот дуэт и был назван лучшим на премии "Золотой хит" телеканала Music Box Gold.