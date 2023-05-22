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"Я всегда ее боялась": жившая долго в разлуке дочь раскрыла правду об отношениях с Долиной

"Я всегда ее боялась": жившая долго в разлуке дочь раскрыла правду об отношениях с Долиной
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Ангелине Долиной – единственной дочери певицы Ларисы Долиной – исполнилось 40 лет. Корреспондент "Дни.ру" поздравил звездную наследницу и спросил, каково это быть в родстве с известной певицей.

"Мама в мой день рождения очередной раз рассказала мне историю, как тяжело далось ей мое появление на свет (когда Лине было три дня от роду, она заболела гемолитической желтухой – Прим. ред.), мы поплакали с утра, – призналась Лина. – А подарила она мне красивую персонализированную сумку с моим именем и логотипом нашей Музыкальной академии".

Сегодня Ангелина с мамой – не разлей вода, они живут и работают вместе. "Было время, когда я, будучи подростком, жила в Одессе, у бабушки, отдельно от мамы, и всегда ее боялась,– вспоминает дочь певицы. – А сейчас, получается, наверстываем".

Фото: Дни.ру

По заверению Ангелины, она осознала звездный статус матери лишь повзролев. "Когда я стала жить с мамой, то поняла, что она – большой и серьезный человек", – рассказала Лина.

Как говорит дочь певицы, такое родство – большая ответственность. "Мне всегда надо быть культурной, надо соответвовать имени Ларисы Долиной, – пояснила Ангелина. – К тому же у нас общая работа. И проводить все время с мамой мне легко и комфортно, у нас очень экологичные отношения".

При этом сама Лина никогда не мечтала идти по стопам матери. "Для меня публичность – большой стресс, сцена – противоестественная среда, где чувствую себя некомфотно, – сказала она. – Хотя есть слух и голос, я занималась какое-то время вокалом и даже пела с Юлией Началовой и ее отцом Виктором".

Зато сегодня дочь самой Лины – 11-летняя Саша Долина – участвует в телепроекте "Две звезды". "Я очень переживаю, но молчу, потому что для ребенка это большой стресс, – говорит Ангелина. – Она проявила себя как целеустремленный человек".

А мама Саши в это время занимается всем бытом Ларисы Александровны – готовит еду, прибивает гвозди и даже реставрирует мебель!

22 мая 2023, 08:40
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Из пухлой тетки в стройную леди: как преображалась Лариса Долина

Лариса Долина в июне 2017 года. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в декабре 2019 года. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в сентябре 2020 года. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в октябре 2020 года. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в октябре 2020 года. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в апреле 2021 года. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в августе 2022 года. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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