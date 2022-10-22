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Шоу-бизнес
Лариса Долина в июне 2017 года. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Лариса Долина в декабре 2019 года. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com Лариса Долина в сентябре 2020 года. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в октябре 2020 года. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Лариса Долина в октябре 2020 года. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Лариса Долина в апреле 2021 года. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com Лариса Долина в августе 2022 года. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Из пухлой тетки в стройную леди: как преображалась Лариса Долина

В былые времена Лариса Долина прославилась как знаток кефирной диеты, но внезапно решила менять подход к похудению. Результат налицо – теперь ее просто не узнать!
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Жирные складки на животе в сочетании с тучной комплекцией перестали радовать королеву джаза. Жесткие критики не раз осуждали внешний вид талантливой женщины, будто каждая пенсионерка обязана выглядеть превосходно. Разменяв седьмой десяток лет, Лариса Долина несколько уступала сверстницам, которые опробовали многочисленные процедуры красоты.

Лариса Долина в июне 2017 года. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Умелые папарацци только подчеркивали неидеальность ее фигуры, ведь ракурс решает очень многое. К тому же камера визуально увеличивает пропорции человека. Так что на снимках артистка получалась едва ли не толстухой.

Лариса Долина в декабре 2019 года. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Эффективный путь к стройности у звезды начался в сентябре 2020 года. На первом этапе преображения Лариса Долина сдала медицинские анализы и получила целый список того, что употреблять ей категорически нельзя.

Лариса Долина в сентябре 2020 года. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

Так выяснилось, что ни фруктов, ни ягод артистка есть не должна, раз уж собралась худеть. Перечень запрещенки оказался таким внушительным, что даже кефир в него вошел. Жизнь у звезды стала совсем не сахар: сладкие пирожки и богатые простыми углеводами торты пришлось оставить до лучших времен.

Лариса Долина в октябре 2020 года. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Также палочкой-выручалочкой в стремлении стать красоткой стало интервальное голодание. Лариса Долина решила делать большой перерыв между приемами пищи — аж в 19 часов. Никакой магии, упор на химические реакции: в процессе голодания наступало состояние кетоза. Другими словами, организм самостоятельно сжигал жир, и дополнительных усилий для этого не требовалось.

Лариса Долина в октябре 2020 года. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Поразительно, но всего за полгода певица потеряла более 20 кг. Из пухлой тетки она превратилась в стройную леди, вынудив завистников кусать локти. Злопыхатели долго искали подводные камни в сказочном преображении звезды. Однако к липосакции и прочим хирургическим методам она не прибегала.

Лариса Долина в апреле 2021 года. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

Мощная сила воли по сей день не оставляет пожилую блондинку. Со временем дива становится только краше, не забывая напоминать, что именно интервальное голодание помогает ей держаться в тонусе. Словно девочка, Лариса Долина появляется и на отдыхе, и на светских раутах. Теперь уже никто не смеет ее осуждать за короткие шортики.

Лариса Долина в августе 2022 года. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 22 октября 2022, 21:10 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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