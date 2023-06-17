Волочкова написала заявление в полицию на свою соседку: Находится в розыске

Катя Лель рассказала о растрате всех денег Тесты Бузова ужаснула народ новым образом Игры Сонник

Топ новостей недели

Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича "Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом Стас Пьеха попал в реанимацию Стас Пьеха попал в реанимацию

Лента новостей

Суббота 17 июня

16:00Волочкова написала заявление в полицию на свою соседку: Находится в розыске 15:20Орлова стала жертвой мошенников и потеряла внушительную сумму 14:40Адвокат прокомментировал слухи о переезде Пугачевой в США 13:40Раскритикованная Успенская резко ответила завистницам: Мне в душе 20 лет 13:20"Ушло более 10 миллионов": Гусева объяснила странности поведения Киркорова на свадьбе 11:45Александр Рогов раскрыл тайны звездного образа Филиппа Киркорова 09:43До 100 тысяч рублей: участились штрафы за несогласованное остекление балконов 08:00Россиян предупредили об опасности прохладительных напитков 06:31Как определить у себя зависимость от партнера? Шесть признаков 04:25Нарушения в работе сердца и почек: чем опасен переизбыток витамина D 02:11Какое жилье можно купить в Москве за 8 млн 00:04Чем опасно избыточное потребление воды: объяснил врач 22:33Легендарный актер кино и ТВ умер в доме престарелых 22:06"Испытываю испанский стыд": Барановская заговорила об изменах в браке 21:52"Уехать с мужем куда угодно": певица Слава примкнула к Пугачевой 21:39"Ищет, куда трупы прятать": звезда "Битвы экстрасенсов" почуяла происки маньяка 21:20Надежда Бабкина бесплатно раздает вещи из своего гардероба 21:00"Взорвался унитаз": звезда шоу-бизнеса Айза подверглась опасности 20:30"Новый этап в жизни": жена скандалиста Диброва переехала в съемное жилье 20:00"Без любви и без свободы": уехавший из России Назаров сравнил людей с уродами 19:30"Люди со сломанными судьбами": задержанной с белым порошком звезде "Беспринципных" вынесли вердикт 19:00В добрый путь: оставившая Петросяна жена оказалась в монастыре 18:40"Моя любовь!": Кети Топурия похвасталась красавицей-дочкой от первого мужа 18:00"Какое позорище": вернувшаяся в Россию дочь Заворотнюк испытала стыд 16:40"Я представлял, как она устала": мать Ромы Желудя скончалась от онкологии 16:20"Трудно дышать": Заболевшая Семенович страдает из-за плохого самочувствия 16:00В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары 15:40Адвокат Жорин высказался о будущем задержанной звезды "Беспринципных" Бабушкиной 15:40Гузеева ответила на вопрос о возвращении программы "Давай поженимся" 15:20"Очередная горе-ложь": Варшавер раскритиковал Садальского за слух об увольнении Мироновой 15:00"Смех на палочке": Бузова ужаснула народ новым образом 14:40Обличающая запись в "Википедии" помешала 59-летней Лолите выйти замуж в шестой раз 14:20Ограничение въезда в СНТ – законно или нет 14:20"Такие красивые!": Поклонники восхитились свежим снимком Янковского и Пожарской 14:00"Вряд ли сама захотела": Омаров отреагировал на решение Бородиной крестить дочь 13:40Черная полоса: Тодоренко пожаловалась на череду неприятных ситуаций 13:20"Все потрачено и проедено": Лель рассказала о с трудом выживающих обнищавших артистах 13:00"Противовоспалительные не помогали": Принимающая лекарства Дайнеко пожаловалась на отеки 12:00"8 лет без тебя": Орлова появилась на могиле Фриске в годовщину ее смерти 11:40Найдены самые дешевые однокомнатные квартиры в Москве 11:20"Потерял": Опальный Панин рассказал о разводе с женой 11:00Ребенок от девушки на 54 года моложе: 83-летний Аль Пачино стал отцом в четвертый раз 11:00Сверкнувшая кольцом Кайли Дженнер спровоцировала разговоры о свадьбе с новым возлюбленным 10:40"Скучать не приходится": Рыжий "Иванушка" рассказал о личной жизни и творчестве 10:20Как сэкономить на квартире в новостройке: объяснил риелтор 09:40Наташа Королева нашла копеечное средство для идеальной формы вместо изматывающих диет 09:20Звезду "Беспринципных" Бабушкину задержали в Москве вместе с мужем 09:00Эксперт по безопасности дал советы по выбору входной двери 09:00Не пластика: Зверев накануне 60-летия раскрыл секрет своей феноменальной молодости 08:40"Лицо отекшее": Малиновская упрекнула Бузову в излишнем увлечении "уколами красоты"
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Волочкова написала заявление в полицию на свою соседку: Находится в розыске

102

Скандал между балериной и ее соседкой набирает обороты.

Анастасия Волочкова – известная балерина, которая всегда привлекала внимание своей талантливостью и уникальным образом. Однако два года назад ее имя стало связано с неожиданной историей, которая вызвала шумиху в СМИ.

Соседка балерины начала распространять информацию о том, что Настя ведет себя непристойно и может справлять малую нужду под елочкой на своем участке. При этом якобы рядом живущие были свидетелями этого действа, что им не понравилось.

Анастасия Волочкова не согласилась с такими обвинениями, посчитав, что она имеет право делать на своем участке все, что ей хочется. Спустя время эта история стихла, но она продолжила волновать балерину.

Оказалось, что Волочкова очень серьезно отнеслась к этой ситуации и написала заявление в правоохранительные органы на ту самую соседку, которая следила за ее жизнью. Балерина считает, что ее права были нарушены, и требует справедливости.

Соседка, которая якобы распространяла информацию о балерине, находится в розыске и пытается заключить мировое соглашение. Однако Анастасия не собирается с ней мириться и борется за свои права.

Эта история еще не закончена, и мы можем быть уверены, что она будет продолжаться.

17 июня 2023, 16:00
Womanhit ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть

Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скарлетт Йоханссон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Ким Кардашьян. Фото: IMAGO / John Palmer / www.globallookpress.com
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

"Она пьет из-за меня": известный шоумен заявил о готовности отвезти Волочкову в наркоклинику
Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Орлова стала жертвой мошенников и потеряла внушительную сумму

Орлова стала жертвой мошенников и потеряла внушительную сумму
Ольга Орлова пострадала от действий мошенников. Это произошло тогда, когда певица пыталась найти потерянную собаку. Бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова любит делиться с поклонниками подробностями своей частной и бытовой Вероятно, так певице проще переживать различные потрясения.

Адвокат прокомментировал слухи о переезде Пугачевой в США

Адвокат прокомментировал слухи о переезде Пугачевой в США
В сети появилась информация, что Примадонна планирует стать гражданкой США. Алла Пугачева готовится к новому этапу в своей жизни.

Раскритикованная Успенская резко ответила завистницам: Мне в душе 20 лет

Раскритикованная Успенская резко ответила завистницам: Мне в душе 20 лет
Популярная исполнительница открыто рассказала о манипуляциях со своим телом. Любовь Успенская никогда не стеснялась и всегда открыто рассказывала о своих косметических процедурах и операциях.

"Ушло более 10 миллионов": Гусева объяснила странности поведения Киркорова на свадьбе

"Ушло более 10 миллионов": Гусева объяснила странности поведения Киркорова на свадьбе
Светская Москва продолжает обсуждать роскошную свадьбу диджея Кати Гусевой, которую можно считать самым стильным событием этого лета. Правда, многие были озадачены поведением Филиппа Киркорова на торжестве. Катя все прояснила в эксклюзивном интервью "Дни.ру" за кулисами премии "Золотой хит" телеканала Music Box Gold. Многие думали, что после грандиозного торжества Катя со вторым мужем – адвокатом Михаилом Сазоновым – улетела на море отмечать медовый месяц.

Александр Рогов раскрыл тайны звездного образа Филиппа Киркорова

Александр Рогов раскрыл тайны звездного образа Филиппа Киркорова
Стилист Рогов рассказал о трудностях работы с исполнителем. Скандалы вокруг Филиппа Киркорова не перестают утихать.

Выбор читателей

16/06ПтнАдвокат Жорин высказался о будущем задержанной звезды "Беспринципных" Бабушкиной 16/06Птн"Новый этап в жизни": жена скандалиста Диброва переехала в съемное жилье 16/06ПтнВ добрый путь: оставившая Петросяна жена оказалась в монастыре 16/06Птн"Без любви и без свободы": уехавший из России Назаров сравнил людей с уродами 16/06Птн"Смех на палочке": Бузова ужаснула народ новым образом 16/06ПтнНаташа Королева нашла копеечное средство для идеальной формы вместо изматывающих диет