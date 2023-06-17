Волочкова написала заявление в полицию на свою соседку: Находится в розыске

Скандал между балериной и ее соседкой набирает обороты.

Анастасия Волочкова – известная балерина, которая всегда привлекала внимание своей талантливостью и уникальным образом. Однако два года назад ее имя стало связано с неожиданной историей, которая вызвала шумиху в СМИ.

Соседка балерины начала распространять информацию о том, что Настя ведет себя непристойно и может справлять малую нужду под елочкой на своем участке. При этом якобы рядом живущие были свидетелями этого действа, что им не понравилось.

Анастасия Волочкова не согласилась с такими обвинениями, посчитав, что она имеет право делать на своем участке все, что ей хочется. Спустя время эта история стихла, но она продолжила волновать балерину.

Оказалось, что Волочкова очень серьезно отнеслась к этой ситуации и написала заявление в правоохранительные органы на ту самую соседку, которая следила за ее жизнью. Балерина считает, что ее права были нарушены, и требует справедливости.

Соседка, которая якобы распространяла информацию о балерине, находится в розыске и пытается заключить мировое соглашение. Однако Анастасия не собирается с ней мириться и борется за свои права.

Эта история еще не закончена, и мы можем быть уверены, что она будет продолжаться.