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Среда 14 июня

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"Она пьет из-за меня": известный шоумен заявил о готовности отвезти Волочкову в наркоклинику

"Она пьет из-за меня": известный шоумен заявил о готовности отвезти Волочкову в наркоклинику
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Анастасии Волочковой пообещали помочь.

Анастасия Волочкова не стыдится того, что любит выпить, и не боится предстать перед публикой подшофе. Своим любимым напитком она называет просекко. При этом балерина не считает, что у нее проблемы с алкоголем. Танцовщица шлет всех куда подальше тех, кто начинает обвинять ее в алкоголизме.

Скандальный шоумен Стас Барецкий объяснил, почему Волочкова часто употребляет спиртные напитки. "Она пьет из-за меня", – неожиданно заявил собеседник Пятого канала. По его словам, дело в том, что Анастасия безответно влюблена в него. Якобы она хочет замуж. Но Барецкий, как он сам сказал, несвободен. "У меня есть девушка", – сообщил он.

Вместе с тем Стас заявил о готовности отвезти Анастасию в наркологическую клинику. "Она начала себя чересчур плохо вести", – считает шоумен. Мол, в той клинике кодируются состоятельные люди, им помогают хорошие врачи. Если Волочкова не поедет добровольно, то Барецкий силой отвезет ее к специалистам. "Алкоголизм остановится на несколько лет точно", – сказал он.

Напомним, ранее Стас Барецкий обвинил Анастасию Волочкову в сексуальном преследовании и пригрозил ей судом. Это заявление, как и все слова, которые произносит мужчина в публичном пространстве, вызвало у общественности скептическую реакцию. О том, как живет скандальный шоумен, рассказывал певец Данко. Он объяснил, почему в последнее время Барецкий не дает забыть о себе. Слова артиста приводили "Дни.ру".

14 июня 2023, 18:40
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Волочкова, Долина: с кем враждуют светские львицы

Ксения Собчак и Тина Канделаки. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и Дана Борисова. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина и Валя Карнавал. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Настасья Самбурская. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина и Виктория Боня. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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