"Она пьет из-за меня": известный шоумен заявил о готовности отвезти Волочкову в наркоклинику

Анастасии Волочковой пообещали помочь.

Анастасия Волочкова не стыдится того, что любит выпить, и не боится предстать перед публикой подшофе. Своим любимым напитком она называет просекко. При этом балерина не считает, что у нее проблемы с алкоголем. Танцовщица шлет всех куда подальше тех, кто начинает обвинять ее в алкоголизме.

Скандальный шоумен Стас Барецкий объяснил, почему Волочкова часто употребляет спиртные напитки. "Она пьет из-за меня", – неожиданно заявил собеседник Пятого канала. По его словам, дело в том, что Анастасия безответно влюблена в него. Якобы она хочет замуж. Но Барецкий, как он сам сказал, несвободен. "У меня есть девушка", – сообщил он.

Вместе с тем Стас заявил о готовности отвезти Анастасию в наркологическую клинику. "Она начала себя чересчур плохо вести", – считает шоумен. Мол, в той клинике кодируются состоятельные люди, им помогают хорошие врачи. Если Волочкова не поедет добровольно, то Барецкий силой отвезет ее к специалистам. "Алкоголизм остановится на несколько лет точно", – сказал он.

Напомним, ранее Стас Барецкий обвинил Анастасию Волочкову в сексуальном преследовании и пригрозил ей судом. Это заявление, как и все слова, которые произносит мужчина в публичном пространстве, вызвало у общественности скептическую реакцию. О том, как живет скандальный шоумен, рассказывал певец Данко. Он объяснил, почему в последнее время Барецкий не дает забыть о себе. Слова артиста приводили "Дни.ру".