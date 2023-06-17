Адвокат прокомментировал слухи о переезде Пугачевой в США

В сети появилась информация, что Примадонна планирует стать гражданкой США.

Алла Пугачева готовится к новому этапу в своей жизни. После двух лет проживания в Израиле, она стала полноправной гражданкой этой страны, что открыло перед ней массу возможностей. По слухам, это может быть лишь первым шагом в ее переезде в США.

Согласно информации, полученной из разных источников, Алла Пугачева уже устала от Израиля и рассматривает возможность перебраться в США. Ее супруг Максим Галкин уже неоднократно выступал в США, и это может стать для них хорошим поводом для переезда.

Однако, как отмечает юрист, самый главный бонус израильского гражданства для Пугачевой – это возможность получения американского гражданства. Имея паспорт Израиля, это становится гораздо проще.

Переезд в США может повлиять на карьеру Аллы Пугачевой. С одной стороны, это может открыть ей новые возможности для выступлений и сотрудничества с американскими артистами. С другой стороны, она может потерять свою популярность в России, где она является национальной звездой.

Кроме того, переезд в США может повлиять на ее личную жизнь и отношения с Максимом Галкиным. Возможно, им придется разлучиться на некоторое время, чтобы Максим мог продолжать свою гастрольную деятельность в России.

Несмотря на все эти сложности, Алла Пугачева готовится к новому этапу в своей жизни. Она уже получила израильский паспорт и может свободно путешествовать по миру. Какие будут ее следующие шаги – пока остается загадкой. Однако, как всегда, ее фанаты будут следить за каждым ее движением и желать ей удачи во всех ее начинаниях.