"Просто катастрофа": взглянувшая на себя после пластики Бабкина впала в дикую истерику

Надежда Бабкина рассказала о результатах пластической операции.



Многие артисты как российского, так и зарубежного шоу-бизнеса утверждают, что стареют естественно. Якобы походы к косметологу им заменяют умывания холодной водой и маски из огурца. Так заявляют многие, но не Надежда Бабкина.

Это полная энергии 74-летняя женщина во всеуслышание говорит о том, что делает пластические операции. Уверена она в том, что ни одному артисту без них не обойтись, ведь лицо это тот товар, который помогает музыканту или актера "продать" себя подороже.

И, взглянув на любое фото Надежды Бабкиной, сделанное в последние годы, каждый может понять насколько сильно она хочет преуспеть. Взять, например, фотографию с одной из кинопремьер, которую Надежда Бабкина посетила пару дней назад.

На снимке пользователи Сети увидели растянутую к ушам кожу лица Надежды, очень широкий рот и улетевшие к вискам брови. Все признаки подтяжки налицо, как говорится. Вполне возможно, некоторым даже было не комфортно смотреть на то, как теперь выглядит их кумир.

Впрочем, и сама артистка признается: после одной из манипуляций впала в дикую истерику. Глаза не открывались, а после того, как взглянула в зеркало, она чуть не упала.



"Просто катастрофа! Я три дня ничего не видела", – призналась взглянувшая на себя после пластики Надежда Бабкина.

