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Пятница 16 июня

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Обличающая запись в "Википедии" помешала 59-летней Лолите выйти замуж в шестой раз

Обличающая запись в "Википедии" помешала 59-летней Лолите выйти замуж в шестой раз
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Очередной суперфинал игры "Много денег на Авторадио. Юбилейный сезон" состоялся. Ведущим шоу Брагину, Гордеевой и Захару раздавать призы помогала Лолита.

В ноябре у Лолиты юбилей, а в столичном "Крокусе" состоится юбилейное шоу "Лолита 6.0". "Мне будет 60, я сама не верю. Честно. – призналась звезда. – Я себя и не чувствую так, но тем не менее это так".

Сегодня певица без комплексов снова в поиске спутника жизни. "Я не стесняюсь, тут единственная проблема, если мне искать следующего мужика, то это только в другой стране, потому что здесь "Википедия" все портит", – шутила Лолита.

Фото: пресс-служба

Стоит заметить, что упомянутая "Википедия" приписывает певице пять браков. Сама же певица уверяет, что их было меньше.

Фото: пресс-служба

Во время звездного радиомарафона слушательница из Сыктывкара не смогла назвать песню и упустила шанс получить внедорожник. "Поверьте моему опыту, – утешала ее Лолита. – Вот сколько раз я выигрывала деньги, вот столько раз мне изменяли мужья. Вы, наоборот, должны сейчас купаться в любви. Я же всегда испытываю удовольствие от того, что кто-то выигрывает. По молодости, когда я была азартна, конечно, мне бы хотелось все выиграть самой. А сейчас такой период, когда хочется, чтобы выигрывали другие".

16 июня 2023, 14:40
Фото: пресс-служба
"Авторадио"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Мы переспали": 58-летняя Лолита цветет от счастья после ночи на даче с молодым красавцем

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Личный архив
Фото: Личный архив
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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