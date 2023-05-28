Барецкий выставил на продажу туфли Пугачевой за миллион рублей

Скандально известный шоумен Стас Барецкий решил заработать денег на продаже обуви Аллы Пугачевой.

Шоумен Стас Барецкий продолжает шокировать общественность своими необычными поступками. Совсем недавно он заявил, что купил замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь, а на днях сообщил, что начинает распродажу имущества, которое якобы осталось в замке. Первым лотом на аукционе стали туфли Примадонны, которые, по словам Барецкого, он обнаружил в бывшем доме певицы.

Туфли, как утверждает шоумен, были изрядно изношены и многократно надеты певицей. Однако это не мешает Барецкому установить за них стартовую цену в миллион рублей. Шоумен уверен, что найдется покупатель, готовый заплатить за этот уникальный предмет больше всех других кандидатов.

Несмотря на то, что туфли выглядят довольно скромно и не привлекают внимания своим дизайном, они стали объектом желания для коллекционеров и богатых любителей. Многие считают, что это не просто обувь, а настоящий исторический артефакт, который связан с жизнью и творчеством одной из самых знаменитых певиц России.

Некоторые журналисты высказывают предположение, что продажа туфлей Пугачевой является лишь способом для Барецкого привлечь внимание к своей персоне. Однако, как бы то ни было, этот аукцион уже вызвал большой интерес у многих людей, которые хотят приобрести этот уникальный предмет.