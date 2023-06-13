"Идет расследование НЛО": Живущий в США Пресняков рассказал о странном происшествии

Никита Пресняков сейчас живет за границей, откуда делится с поклонниками деталями своей жизни.

Россияне пристально наблюдают за жизнью всех членов семьи Аллы Пугачевой. И это неудивительно, ведь многие из них теперь живут за границей. Примадонна, можно сказать, со скандалом покинула свою страну и обосновалась в Израиле. А вслед за ней уехал внук. Правда, Никита Пресняков для жизни выбрал США.

Судя по социальным сетям, дни у сына Кристины Орбакайте за границей насыщенные. Он не забросил свою творческую деятельность, начав развиваться в качестве клипмейкера. Молодой музыкант снимает видео и время от времени рассказывает поклонникам о некоторых своих проектах. Например, сегодня он сообщил, что готовится к производству клипа, в котором локацию стилизуют под космос.

Это натолкнуло Никиту Преснякова на рассказ о странном происшествии в США. Он вспомнил, что в Лас-Вегасе кто-то снял на видео объект, похожий на НЛО. Узнав об этом, внук Аллы Пугачевой сначала усомнился в правдивости произошедшего. Но потом решил поискать больше информации и наткнулся на видео с других камер, а также допросы людей.

"По ходу это не фэйк, и сейчас реально идет расследование НЛО", – сообщил поклонникам артист.

Молодой музыкант решил поинтересоваться у публики, что она думает на этот счет. Поделиться мнениями он предложил в комментариях. Однако там пока только комплименты в адрес фотографии Никиты Преснякова, которой он сопроводил текст про НЛО.