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Вторник 13 июня

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"Тяжело переживал": Как советский секс-символ Старыгин остался один на один с болезнью

"Тяжело переживал": Как советский секс-символ Старыгин остался один на один с болезнью
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Ретроспектива жизни советского актера Игоря Старыгина

Юный Игорь Старыгин вовсе не мечтал о том, чтобы стать актером, он грезил об учебе на юридическом, а театральная студия была лишь хобби. Однако судьба решила все за него: он составил компанию друзьям, которые пошли поступать в ГИТИС, и при этом единственный из всех прошел на курс.

И вот на него посыпались предложения. Вначале был фильм "Доживем до понедельника", затем – "Д’Артаньян и три мушкетера", после которых он не просто проснулся знаменитым, но и стал советским секс-символом, которым грезили десятки женщин.

Повлиял карьерный успех, разумеется, и на личную жизнь Игоря Старыгина, ведь в ЗАГС он отправился целых пять раз. Первый женой стала одногруппница, второй – жена режиссера Бориса Ардова. После них были еще многочисленные романы, а затем еще два брака: с танцовщицей и продюсером.

А затем, увы, случилось болезнь, С которой Старыгин остался буквально один на один: о нем забыли как режиссеры, так и приятели, а четвертая супруга и вовсе выселила его в крошечную квартиру.

К счастью, на его пути встретилась пятая возлюбленная Екатерина Табашникова. Жена буквально вдохнула жизнь в актера: его пригласили на съемки в "Возвращении мушкетеров", он набрал курс студентов в театре. Но нервное потрясение, пережитое во время съемок и приведшее к двум инсультам, не оставило Игорю Старыгину ему шанса.

"Режиссер не выполнил обещания дать ему озвучить себя самому", – рассказала последняя жена Игоря Старыгина, – Он тяжело переживал свою ненужность".


13 июня 2023, 09:40
Игорь Старыгин. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Экспресс газета✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Коварная и беззащитная Маргарита Терехова

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С юным партнером на съемках "Зеркала" Тарковского.
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