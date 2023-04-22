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Суббота 22 апреля

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Россия прощается с Михаилом Боярским

Россия прощается с Михаилом Боярским
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Народный артист РСФСР прожил 73 года.

Михаил Боярский стал не только главным мушкетером страны, но и одним из самых любимых артистов. И пока одни шутят, что его унесло зеленоглазое такси, другие просто не могут сдержать слез.

Ушла эпоха, с горечью признали россияне, когда Ксения Алферова донесла им шокирующую новость. Актриса вполне могла промолчать, но крик души оказался слишком силен. Потеря для звезды стала адски тяжелой.

Явившись на церемонию открытия 45-го Московского Международного кинофестиваля, она не обнаружила главного — цвет кинематографической интеллигенции. Кругом были незнакомые ей люди вместо талантов мировой величины. Ах, как бы символично смотрелся на этом празднике Михаил Боярский со своей фирменной шляпой, но увы.

"Почему по красной дорожке идем мы, а не Неелова, Боярский, Алферова, Талызина, Ахеджакова, Збруев, Михайлов, Симонова, Купченко, Кончаловский, Васильев, Соломин, Фрейндлих, Чурсина, Шакуров, Васильева, Заманский…" — риторически выразилась актриса.

В комментариях народ решил, что Россия прощается с Михаилом Боярским и другими невероятными гениями кинематографа. Обсуждая, почему это произошло, возникло несколько мнений. "Наверно потому, что не все могут в России выражать свою мысль по той или иной тематике", — поделился наблюдениями Юрий К.

Напомним, Михаил Боярский резко сдал после коронавируса и перестал сниматься в кино. Последние месяцы он посвятил семье и ушел в профессию дедушки.

22 апреля 2023, 21:34
Михаил Боярский. Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Ксении Алферовой✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Михаил Боярский наконец показал внука

Лариса Луппиан и Михаил Боярский с внуком.
Режиссер Наталья Бондарчук.
Певица Елена Максимова.
Актер и режиссер Сергей Никоненко.
Композитор Григорий Гладков.
Продюсер, президент Ассоциации каскадеров РФ Александр Иншаков.
Певец Родион Газманов.
Актриса Лариса Луппиан с внуком Андреем.
Художник и продюсер Павел Каплевич, председатель жюри игровых фильмов, режиссер Светлана Дружинина и кинооператор Анатолий Мукосей.
Актер, председатель оргкомитета фестиваля Дмитрий Харатьян с супругой актрисой Мариной Майко.

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