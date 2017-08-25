Коварная и беззащитная Маргарита Терехова

Сегодня, 25 августа, исполнилось 75 лет прославленной актрисе Маргарите Тереховой. Артистка блистательно исполнила главные роли в таких картинах как "Зеркало". "Собака на сени", "Д`Артаньян и три мушкетера". Кстати, после этой работы, где она воплотила образ коварной Миледи, за Маргаритой прикрепился имидж опасной женщины. Однако, по словам ее дочери Анны, в жизни Терехова очень добрая, беззащитная и милосердная.