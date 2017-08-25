Коварная и беззащитная Маргарита Терехова

Сегодня, 25 августа, исполнилось 75 лет прославленной актрисе Маргарите Тереховой. Артистка блистательно исполнила главные роли в таких картинах как "Зеркало". "Собака на сени", "Д`Артаньян и три мушкетера". Кстати, после этой работы, где она воплотила образ коварной Миледи, за Маргаритой прикрепился имидж опасной женщины. Однако, по словам ее дочери Анны, в жизни Терехова очень добрая, беззащитная и милосердная.
День знаний с доставкой по Москве
Канадская актриса Ильдико Ференци утверждает, что материнство сделало еe тело лучше
51-летняя артистка пошла вразнос
Съемки передачи посетило множество звезд
У Басманного суда собралась толпа режиссеров и актрис, которые пришли поддержать Кирилла Серебренникова
Известного актера пристыдили за желание быть молодым
Актер празднует 40-й день рождения
В мире не так много режиссеров, чьи постановки – настоящий "вынос мозга"
Поклонники беспокоятся за актрису
Певица радикально изменилась
Супруга прокомментировала информацию о кончине телеведущего
Певец рассказал о доходах и тратах
Оперная дива выступила на Дне независимости страны
Бракосочетание певца возбудило общественность