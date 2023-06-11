Дочери стало некомфортно жить в одной квартире с Долиной

Лариса Долин будет жить в одиночестве. Певица приняла такое решение после переезда дочери.

Лариса Долина является одной из самых популярных артисток на российской эстраде уже на протяжении десятилетий. При этом далеко не все поклонники знают, как обстоят дела с личной жизнью артистки.

В новом выпуске программы "Ты не поверишь!" выяснилось, что у звезды возникли противоречия с родной дочерью Ангелиной Миончинской. Женщина по сей день проживает с матерью на одной жилплощади. Из-за различия в темпераментах артистке и ее наследнице бывает некомфортно под одной крышей.

Дело в том, что 40-летняя дочь певицы предпочитает вести более спокойный образ жизни. Что касается Долиной, то в свои годы она остается максимально активной и подвижной.

Недавно появилась более существенная проблема, требующая ответственного решения. У Ларисы Александровны не слишком большая жилплощадь, что породило вопрос и создании личного пространство для 11-летней внучки певицы.

"Она у нас девушка уже взрослая, ей нужна своя комната, а у меня ее просто нет", — цитируют знаменитость журналисты. Уже в самое ближайшее время Ангелина Миончинская с дочерью съедут в отдельную квартиру. Сама же Долина продолжит жить одна.