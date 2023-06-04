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Воскресенье 4 июня

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Выпускной-2023: Дети звезд российского шоу-бизнеса прощаются со школой

Выпускной-2023: Дети звезд российского шоу-бизнеса прощаются со школой
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Кто из звездных наследников окончил школу – в материале "Дни.ру".

Этот май для сына Тутты Ларсен стал особенным. Ему исполнилось 18, и он прощается со школой. Наследник телеведущей Лука Романенко окончил 11 класс, и теперь готовится к новому этапу своей жизни. "Долгой тебе дороге во взрослую жизнь! Я рядом", – писала недавно знаменитость в своем блоге, обращаясь к сыну.

Фото: соцсети

В этом же году школу окончила и дочь Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина Ариадна. На днях для нее прозвенел последний звонок. Правда, она запретила знаменитой матери приходить на выпускной вечер. Дочь сказала матери, что не хочет ее видеть в важный день, потому что та якобы может отвлечь от нее внимание. Танцовщица пожаловалась на наследницу подписчикам в соцсетях, но нашлись те, кто встал на сторону Ариадны. Дескать, нечего делать балерине с дурной репутацией на празднике дочери.

Фото: соцсети

Со школой прощается и сын покойного рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) Антоний Киселев. Юноша идет по стопам знаменитого родителя. Он занимается музыкой и уже выпускает треки под псевдонимом Juzeppe Junior.

Фото: соцсети

16-летняя дочь певицы Глюкозы Лида решила, что после 9 класса не вернется в школу. Стало быть для нее тоже уже прозвенел последний звонок. Девочка решила работать и изучать то, что действительно важно. "Хочется сесть и заняться финансовой грамотностью, чтобы понимать что-то минимальное про инвестиции", – делилась дочь артистки в интервью порталу Woman.ru.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

У дочери певицы Жасмин тоже выпускной. Маргарита окончила начальную школу и теперь готовится к 5-му классу. Опубликовав кадры с выпускного дочери в соцсети, певица написала: "Такой важный и трепетный день".

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Ранее журналист Отар Кушанашвили защитил Анастасию Волочкову в скандале из-за выпускного ее дочери. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

4 июня 2023, 08:00
Фото: Alexander Legky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бородина пришла в школу без штанов

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Фото: instagram.com/achekhova
Фото: instagram.com/alexei.yagudin
Фото: instagram.com/danaborisova_official
Фото: instagram.com/borodylia

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