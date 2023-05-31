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Среда 31 мая

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Наташе Королевой – 50: вспоминаем главные скандалы певицы

Наташе Королевой – 50: вспоминаем главные скандалы певицы

Первый скандал прогремел на всю страну, когда Наташа Королева развелась с Игорем Николаевым.

Заслуженная артистка России Наташа Королева в среду, 31 мая, отмечает золотой юбилей – ей исполнилось 50 лет. Более сорока из них певица выходит на сцену. Хиты в ее исполнении – "Дельфин и русалка", "Веришь или нет", "Маленькая страна", "Желтые тюльпаны", "Такси, такси" и другие – знают и любят миллионы людей.

Однако звезда отечественной эстрады известна широкой публике отнюдь не только благодаря невероятным вокальным данным или богатому творческому наследию. Наташа Королева с завидным постоянством оказывается в эпицентре громких скандалов.

За неподобающие наряды, неоднозначные высказывания и совсем уж неприличные фото из туалетов ее критикую не только завистники, но и поклонники. У певицы довольно большая армия фанатов в социальных сетях – зачастую они не стесняются комментариев.

Меж тем, в жизни артистки были уж совсем грандиозные скандалы, которые известны далеко за пределами России. Первый, конечно же, – развод с композитором и поэтом Игорем Николаевым.

Народный артист России стал не просто первым мужем Наташи Королевой, но и ее продюсером. Он написал для супруги много хитов, они выступали в дуэте. Увы, но дуэт и семья со временем распались.

Исполнительница после развода сбежала к стриптизеру Сергею Глушко. К слову, Тарзан на десять лет моложе Игоря Николаева. Впрочем, и во второй семье не обошлось без скандалов. Несколько лет назад дом звезд ограбили.

Как оказалось, некие дамы развели мужа Наташи Королевой на секс и воспользовались ситуацией. Сергей Глушко сам в итоге признался, что изменил жене, но якобы под воздействием каких-то веществ.

Третий скандал прогремел на всю страну, когда выяснилось, что Наташа Королева якобы отдала замороженную яйцеклетку другу из Киева, который в силу нетрадиционных увлечений не мог иметь детей естественным путем.

История покрыта туманом. Якобы суррогатная мать вынесла и родила малыша, якобы Тарзан не знал, что его жена является биологической матерью внебрачного ребенка. Однако злые языки уверены, что это всего лишь пиар-ход.

31 мая 2023, 11:40
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Королева покрылась волдырями, а Тодоренко неизлечима: кожу российских певиц поразили болезни

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алена Свиридова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сати Казанова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Темникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анита Цой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com

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