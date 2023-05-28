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Наташа Королева опробовала рецепт: королевский самогон

Наташа Королева опробовала рецепт: королевский самогон
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"Я не готовлю – я гоню!" – признается певица. Наташа Королева открыла для себя рецепт увеселительного напитка. Самогон по "королевской" технологии.

Все началось с того, что друзья на один из праздников подарили звезде самогонный аппарат. Без дела этот презент долго не простоял. Без задней мысли Наташа Королева научилась гнать самогон, напоила Тарзана и предложила фанатам взглянуть на ее рецепт, хотя такая выпивка может угробить здоровье.

Из чего делают опасный напиток:

1. Вода,

2. Сахар,

3. Старое варенье из ягод,

4. Сухие дрожжи.

Кроме того, в арсенале Наташи Королевой специальный бочок с крышкой и колбой сверху, мужская рука, венчик, миска и, само собой, самогонный аппарат.

Пошаговый рецепт

Шаг первый. В бочок наливается вода и высыпается сахар. "Мы ставим брашку. На 30 литров воды 7 кг сахара", — объяснила знаменитость.

Шаг второй. Берется смесь разного варенья, чтобы хватило примерно на трехлитровую банку. Наташа Королева использует черную смородину и малину, но это вариативно. Варенье также погружают в бочок и помешивают.

Шаг третий. В миску с теплой водой около 20 градусов потихонечку насыпают 200 граммов дрожжей и помогают им раствориться при помощи венчика.

Шаг четвертый. Перед погружением дрожжей в бочок сначала усердно перемешивают его содержимое мужской рукой. Наташа Королева просит помочь некого Юру с "рукой-мешалкой".

Шаг пятый. Дрожжевую жидкость выливают бочок, снова все хорошенько размешивают и закупоривают крышкой.

Шаг шестой. В колбу на крышке наливают чистую воду, чтобы не было запаха. Закрытый бочок ставят в теплое место на 10 дней.

Шаг седьмой. Гонят самогон с помощью аппарата. Наташа Королева дошла до планки в 60-70 градусов. Пить настолько крепкий напиток — значит совсем себя не беречь и даже рисковать жизнью.

По цвету — как слеза, а пахнет ягодами, отмечает певица. Самогон ее муж Тарзан закусил картофелем. Наташа Королева впервые попробовала гнать самогон, поэтому могла допустить ошибку в рецепте.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

28 мая 2023, 22:07
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Ютуб-канал Наташи Королевой✓ Надежный источник

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