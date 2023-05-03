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Среда 3 мая

19:20"Все закончилось": Стало известно об уходе истерзанной болезнью Долиной 18:20"Семь лет тюрьмы": показавший голый зад на святой земле Панин круто поплатился 17:40"Поработила всю страну": прилетевшая в Москву Пугачева сделала всех своих бывших одной семьей 17:00"Божие благословение!": Ольга Кормухина сообщила о рождении дочери 16:40"Наплевать на него!": Ковальчук поставила крест на распухшем донельзя Харламове 16:20"Не каждая мама на это решится": Прилучный и Брутян отказались от новорожденного малыша 16:00"Уйдет вслед за ними": кого зовут покойники Зайцев и Юдашкин 15:40Похороны в Москве: Пугачеву доставили из Израиля после страшной новости о смерти 15:20"Нами манипулируют": почему друзья и родные высасывают энергию 15:00"Операция является ювелирной": застрявшему задом Киркорову отрезали болтающийся стыд 14:40Ничего не соображал и почти не двигался: щемящие предсмертные кадры ухода Зайцева 14:22Врачи не успели: Алексея Панина не стало в Израиле 14:06"Муж выгоняет": Наплодившую семеро по лавкам Костенко настигла участь брошенки Бузовой 13:40"Сделал все, что мог": объявлено о завершении карьеры Димы Билана 13:20"Не выдержал организм": Резко побелевший Винокур отправился на небеса 13:00Вдали от обезумевшей толпы: печальные новости о похоронах Зайцева 12:40Развод тяжело ранит: Чумаков отверг пузатую Ковальчук ради губастой фанатки 12:20"Валя чувствовал": Стриженова припала губами к покойному Юдашкину 12:00Замешаны чиновники? Черные риелторы придумали новую схему обмана 11:40"Я должна разорвать эту связь": Муцениеце разрыдалась из-за ребенка Прилучного и Брутян 11:20Адептам Чубайса жестко дали по рукам: готовится новый запрет 11:00"И этому дала": Мужик засунул головку между ног раскоряченной Волочковой под камерой 10:34К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина 10:26Баснословная сумма: сколько Самойлова и Джиган вбухали в роскошное жилье 10:00"Замечательный прием": заглянувший к Пугачевой Панин вылизал язычком нежную дырочку 09:40Анастасию Заворотнюк окружила толпа: скончалась звезда сериала "Моя прекрасная няня" 09:20"Хочет еще детей": Напускавший в пробирку Петросян осчастливил молодую жену 09:00"Бездомный алкаш": Кравец пристыдила родных за издевательство над трупом бедолаги Зайцева 08:40"Состоит из лозунгов и подмены понятий": наваливший в штаны SHAMAN вышел в люди с душком 08:20Тело не хотят показывать: Объявившегося покупателя замка Пугачевой стерли с лица земли 08:00В Новой Москве растет доля жилья с отделкой 06:10Почему власти решили раздать деньги россиянам: объяснил эксперт 04:24"Мистика": Светлаков и Дружко вляпались в бесовщину и проклятия 02:13Две трети россиян верят в рост цен на жилье 01:07"Бил ребенка и подстраивал ДТП": властная мать из Твери вынудила сына уничтожить его жену 00:04"У меня герпес": мерзкий поцелуй Олешко с мужиком вызвал оторопь 22:00Ефремов о патриотизме в шоу-бизнесе: Важно не превращаться в крыс 21:20Зепюр Брутян родила Павлу Прилучному ребенка 21:00"Раз – и ушел!": почему смерть тяжелобольного Юдашкина стала потрясением для страны 20:40"Звериный аппетит!": сияющую от счастья Собчак поздравляют с беременностью 20:20Правда о Юдашкине всплыла после его смерти: каким он был на самом деле? 20:00Счета заблокированы: у сбежавшей за границу Самойловой серьезные проблемы 19:40Торгующая пельменями Гузеева дала совет оставшемуся без штанов Диброву 19:20"Что-то случилось": Утяшева высказалась о разводе с Волей 19:00"Умирает элита": кто уйдет следующим после Юдашкина и Зайцева? 18:40"Сгорела на ***": в аккаунте Муцениеце сообщили о трагедии на съемочной площадке 18:20"26 миллионов рублей в день": Екатерина Андреева рассекретила сумасшедшие доходы 18:00Лохматую и с кровавым лицом Цымбалюк-Романовскую нашли под забором 17:40От первой коллекции до последнего вздоха: Каким был Валентин Юдашкин 17:20Где Бузовой сделали предложение: названо место
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"Все закончилось": Стало известно об уходе истерзанной болезнью Долиной

"Все закончилось": Стало известно об уходе истерзанной болезнью Долиной
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Лариса Долина едва успела отметить юбилей.

Лариса Долина 50 лет своей жизни посявтила музыкальному творчеству и сцене. В честь такой круглой даты она закатила грандиозное юбилейное шоу, которое отгремело в Москве в "Крокус Сити Холл" с размахом.

При подготовке к праздничному концерту Долина и ее команда проделали огромную работу. Певица постаралась уместить в шоу все ключевые песни, исполненные ею за годы. Долина поблагодарила всех, кто вложил в юбилейный проект не только знание своего дела и мастерство, но и часть души и сердца. Лариса Долина с чувством удовлетворения ушла со сцены после концерта.

"Даже не верится, что все уже закончилось", – написала Долина в своем телеграм-канале.

В заключение артистка добавила, что впереди у нее еще много творческих планов. Лариса Долина не собирается давать себе время на передышку и сразу бросается из огня в полымя. 27 апреля Долина отрабтала четырехчасовой концерт, а на следующий и последующий день уже играла спектакли в своем любимом театре на Таганке.

Стоит отметить, что еще два года назад Лариса Долина жаловалась на здоровье. Остается только надеяться, что такие колоссальные нагрузки не вскроют застарелые проблемы. Тогда Долина рассказывала, что не может уснуть по ночам и пытается побороть проблемы со здоровьем с помощью успокоительных. "Приходится пить валерьянку, боярышник, чтобы хоть немного поспать", – признавалась артистка.

Мужеству и железной воле Ларисы Долиной остается только позавидовать и пожелать ей дальнейших успехов и новых хитов!

3 мая 2023, 19:20
Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Телеграм-канал Ларисы Долиной• Требует проверки

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Лариса Долина и Валя Карнавал. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Настасья Самбурская. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина и Виктория Боня. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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