"Все закончилось": Стало известно об уходе истерзанной болезнью Долиной

Лариса Долина едва успела отметить юбилей.

Лариса Долина 50 лет своей жизни посявтила музыкальному творчеству и сцене. В честь такой круглой даты она закатила грандиозное юбилейное шоу, которое отгремело в Москве в "Крокус Сити Холл" с размахом.

При подготовке к праздничному концерту Долина и ее команда проделали огромную работу. Певица постаралась уместить в шоу все ключевые песни, исполненные ею за годы. Долина поблагодарила всех, кто вложил в юбилейный проект не только знание своего дела и мастерство, но и часть души и сердца. Лариса Долина с чувством удовлетворения ушла со сцены после концерта.

"Даже не верится, что все уже закончилось", – написала Долина в своем телеграм-канале.

В заключение артистка добавила, что впереди у нее еще много творческих планов. Лариса Долина не собирается давать себе время на передышку и сразу бросается из огня в полымя. 27 апреля Долина отрабтала четырехчасовой концерт, а на следующий и последующий день уже играла спектакли в своем любимом театре на Таганке.

Стоит отметить, что еще два года назад Лариса Долина жаловалась на здоровье. Остается только надеяться, что такие колоссальные нагрузки не вскроют застарелые проблемы. Тогда Долина рассказывала, что не может уснуть по ночам и пытается побороть проблемы со здоровьем с помощью успокоительных. "Приходится пить валерьянку, боярышник, чтобы хоть немного поспать", – признавалась артистка.

Мужеству и железной воле Ларисы Долиной остается только позавидовать и пожелать ей дальнейших успехов и новых хитов!