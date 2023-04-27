Спрятавшая почерневшую руку кровавая Долина избавилась от верхнего слоя кожи

Лариса Долина готовилась к этому всю жизнь.

67-летняя народная артистка России Лариса Долина на сцене уже 52 года. За это время она успела сменить несколько амплуа, отказавшись от образа джазовой певицы в пользу народной. Именно поэтому певица иногда думает о том, каким мог бы быть ее путь, выбери она другое в свем творчестве. Но именно в образе исполнительницы хита "Погода в доме" Долина смогла обрести широкую аудиторию и всенародную любовь. Она не сбежала и тогда, как другие артисты подло бросили свою страну, сделавшую их известными, и улизнули за бугор.

Лариса Долина продолжает выступать в России и строить свою музыкальную карьеру, несмотря ни на что. Но и ее в последнее время все чаще охватывает грусть и тоска, учитывая, сколько негатива на нее вылили в последнее время.

Певица на публике устраивала споры с 20-летней блогершей Валей Карнавал. В другой раз задетая за живое Долина устроила перепалку с коллегами по цеху в эфире федерального телеканала.

Тем не менее, недавно Лариса Долина заявила, что в ближайшее время не собирается прекращать карьеру. А на днях она вдруг вспомнила, что вообще-то ни разу еще за свою жизнь не собирала стадионы...

"Я никогда не собирала стадионы и дворцы спорта на свои концерты. Не знаю, может было недостаточно хитов… Или дело в чем-то другом? Но быть и существовать в профессии стабильно 52 года — это непросто", – заявила Долина.

На фото Долина предстала в кроваво-красном костюме со снятым с себя верхним слоем кожи – в руке она держала кожаную куртку в тон костюму. За спиной артистка спрятала почерневшую от татуировки руку.