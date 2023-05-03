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Среда 3 мая

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Тело не хотят показывать: Объявившегося покупателя замка Пугачевой стерли с лица земли

Тело не хотят показывать: Объявившегося покупателя замка Пугачевой стерли с лица земли
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Присвоивший себе дом Аллы Пугачевой мужчина навлек на себя беду.

С прошлой недели вся страна обсуждает продажу замка Примадонны в Грязи. Дело в том, что внезапно объявился покупатель имения. Им себя назвал Стас Барецкий. На особняк у скандально известного шоумена были грандиозные планы: он захотел превратить семейное гнездышко Аллы Пугачевой в крематорий.

Правда, его мечтам не суждено сбыться. И не потому, что заявление о приобретении дома оказалось фальшивкой. Замок в принципе невозможно будет переделать из-за нюансов землепользования. Об этом "Дни.ру" рассказал бизнесмен Дмитрий Кудрявцев.

К тому же, говорит предприниматель, вряд ли жители деревни Грязь согласятся на то, чтобы у них по соседству красовалось похоронное предприятие. Так что, заявление Стаса Барецкого о судьбе замка Аллы Пугачевой – это дешевый хайп. И от постоянных комментариев шоумена, уверен Дмитрий Кудрявцев, общество порядком устало. А потому его необходимо проучить.

Бизнесмен считает, что россияне не хотят, чтобы массивное тело скандальной звезды показывали в инфополе, а его заявления должны прекратиться. И предприниматель предложил план, выполнив который можно добиться того, чтобы шоумена, условно говоря, стерли с лица земли. Возможный выход – пригласить на телевидение и вывести на чистую воду.

"Возьмем нормального юриста, кадастрового инженера, который четко понимает все нюансы землепользования, какого-нибудь местного жителя. Возьмем и размажем этого Барецкого, чтобы он больше не появлялся в прессе", – сказал бизнесмен о возможной судьбе "покупателя" замка Аллы Пугачевой.

3 мая 2023, 08:20
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру• Требует проверки

Фоторепортаж

Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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