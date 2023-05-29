"Уехать куда угодно": Якубович рассказал об эмиграции

Леонид Якубович дал интервью о Родине, душе и поиске нового места жительства.

Новым гостем шоу "Эмпатия Манучи" стал Леонид Якубович. С Вячеславом Манучаровым он обсудил темы предков, Родины, а также самое модное и печалящее многих патриотов веяние последних лет – эмиграцию.

К ней Якубович относится отрицательно. Уверен он в том, что человек в своей жизни способен изменить многое, но не свое "отчество". Поэтому как бы сильно человек не был счастлив где-то заграницей, душа его, которую не заставишь молчать, будет всю оставшуюся жизнь отчаянно рваться к Родине.

"Можно уехать куда угодно, можно работать там, где больше зарабатываешь, можно жениться. Можно уехать куда-нибудь и там прожить жизнь, отдыхая и глядя на другой восход и на другой закат", – рассказал Леонид Якубович об эмиграции словами поэта Расула Гамзатова.

Но никогда, уверен Якубович, ты не станешь своим в другой стране. Рано или поздно местные жители дадут погнавшемуся за комфортом гражданину России понять, что он там – чужак, которому они не рады. Это не обязательно будет громогласное заявление, может быть и вовсе – тончайший намек. Но он, считает Леонид Аркадьевич, лишь дело времени.

"Насколько многогранная личность, огромный респект (Уважение – Прим. ред.) А главное преданный Родине", "Якубович мудрый и рассудительный", "Подписываюсь под каждым словом Леонида Аркадьевича, касающихся Родины, воспитания, патриотизма! Это должно проходить красной линией в жизни каждого человека", – прониклись позицией Леонида Якубовича зрители шоу.