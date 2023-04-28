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Пятница 28 апреля

17:40"Озлобленные, невоспитанные люди": Якубович разнес "Поле чудес" после ухода 17:20"Пытаюсь": ушедший на небеса после болезни Пьеха боролся до конца 17:00"Мама": Постаревшую Джанабаеву сняли с малышом на руках после измены 16:40Подружка оголтелой Хаматовой бросила мужа-чужестранца и вернулась в Россию 16:20Последовавшую за Блиновской Собчак сдали с потрохами: Подлые преступники 16:00"Я рада за Надю": жена Михалкова поздравила дочь-разведенку с важным событием 15:40Еврей Галкин* сделал громкое заявление о президентстве в России: Это мое 15:20Лишение свободы на 10 лет: что ждет "королеву марафонов" Блиновскую после суда 15:00В Москве в пруду нашли двух утопленников 14:40"Вырезать": Шахназаров вынес приговор плюнувшему в россиян Смольянинову* 14:20"Больше, чем у Харламова": Стонущая Асмус потискала член перед камерой 14:00"Это ужасно": Губин яростно вмазал схватившемуся за конец Киркорова Шаману 13:40В подмосковном Клину вспыхнул масштабный пожар 13:20В колготках и блестящем боди: Появившегося на людях в бабьем тряпье Киркорова подняли на вилы 13:00Мамины глаза: красавица-дочь поразила фантастическим сходством с умершей Началовой 12:40"Чушь, ложь": раскрыт обман с продажей замка Пугачевой 12:00"Сядет за решетку": Облапавший фанатку за грудь Киркоров по уши вляпался 11:40"Рыдала ему в трубку": Объявившая о беременности нищебродка Лолита рассталась с любимым 11:20Ответит в суде: "королева марафонов" Блиновская исполнила желание правоохранительных органов 11:00Некроз, гангрена и ампутация: врач вынес приговор запустившему себя Жукову 10:40"Нам не по пути": объявившая об активном поиске Нинидзе сунула Виторгану свой завядший цветок 10:20"Была задержана": Последовавшая примеру Блиновской Собчак нашла проблем на свою голову 10:00"Боюсь умереть каждый день": не стало разбитого невралгией Андрея Губина 09:40"Буду ее продолжением": внучка о своей судьбе после смерти Долиной 09:20Ботокс, ринопластика, липосакция: Какик пластические операции делала Виктория Боня 09:00Поселились в США, но зарабатывали в России: кто из звезд уехал до СВО 08:40Как по закону избежать работы в майские праздники 08:20Интерес пропал: Робби Уильямс обламывает жену в интиме после отказа от препарата 08:00Спрос на элитные ЖК подскочил в 2,5 раза 06:26"Чудовищные вещи": всплыло темное прошлое арестованного брата Волковой 04:05Как подобрать солнечные очки: объяснила офтальмолог 02:14На каждого арендатора приходится 3 квартиры 00:22Невозможно узнать: в кого превратилась наркозависимая алкоголичка Линдси Лохан 21:58Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии 21:06"Перестала вставать": Хирург склонился над Поплавской после отказа почек 20:34Осунулся и сдал: ставший затворником Нагиев появился на юбилее Долиной 19:21Развод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла все 19:00"Приятный бонус": к ЕГЭ раздают дополнительные баллы 18:40"Дешевый хайп": продажа замка Пугачевой оказалась фальшивкой 18:20"Заставил обратить внимание": SHAMAN вывалил свое добро наедине с Киркоровым 18:00"Предательство": в паршивом браке Собчак и Богомолова вылез любовник 17:40Прощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветами 17:20Обман ради пиара? Вскрылись новые детали засекреченной болезни Власовой 17:00Кадры обысков в коттедже спущенной с небес на землю Блиновской попали в Сеть 16:40"Человек элементарно врал": Надурившую россиян на круглую сумму Боню сдали с потрохами 16:20Мать и ребенок сорвались со скалы во время прогулки в горах Краснодарского края 16:00"Давно": Обосновавшаяся в Испании Ковальчук беззаботно живет на деньги россиян 15:40 "Папа Коля": скромный одиночка Цискаридзе рассекретил взрослую дочь 15:20"Такая задрипанная": Голая Волочкова сунула россиянам под нос свое интимное место 15:00Будет гореть в аду: вскрылось наглое вранье венчанной жены еврея-иноагента Пугачевой священнику
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"Озлобленные, невоспитанные люди": Якубович разнес "Поле чудес" после ухода

"Озлобленные, невоспитанные люди": Якубович разнес "Поле чудес" после ухода
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Ведущий рассказал всю правду о передаче.

Вот уже три десятилетия Леонид Якубович остается бессменным ведущим капитал-шоу "Поле чудес". Кому как не ему знать всю подноготную передачи и ответы на вопросы, которыми уже много лет задаются поклонники. Недавно телеведущий раскрыл несколько интересных секретов.

На днях Леонид Аркадьевич буквально разнес шоу "Поле чудес", каким его привыкли представлять многие зрители. Долгое время ходили слухи, что подарки, которые вручают ведущему гости из разных уголков страны, на самом деле закупают организаторы программы. Якубович развеял сплетни и объяснил, что в таком случае передача бы давно разорилась.

"Кому придет в голову вручать то, что не он привез? У меня не хватило бы денег каждый раз покупать подарки", – подытожил Леонид Аркадьевич.

Кроме того, телеведущий опроверг популярное мнение о том, что в зале капитал-шоу сидят подсадные люди. Якубович объяснил, что для каждых съемок они печатают 140 бесплатных пригласительных, и предостерег поклонников от покупки билетов у мошенников.


По словам Леонида Аркадьевича, на всю ложь, выдуманную сплетниками, он реагирует очень остро. "Мне грустно, потому что это пишут хамским тоном озлобленные, невоспитанные, недостаточно образованные люди", – пожаловался телеведущий.

Ранее Дни.ру писали о том, что Леонида Якубовича убрали из шоу "Поле чудес". Однажды ведущий ненадолго ушел из передачи, и его подменял коллега Валдис Пельш. А недавно продюсер Павел Рудченко мысленно избавился от звезды программы и отметил, что найти ей замену будет не так трудно.

28 апреля 2023, 17:40
Леонид Якубович. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Teleprogramma.pro✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Якубович и другие российские звезды, угодившие в смертельное ДТП

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Эдвард Радзинский. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Леонид Якубович. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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