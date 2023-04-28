"Озлобленные, невоспитанные люди": Якубович разнес "Поле чудес" после ухода

Ведущий рассказал всю правду о передаче.

Вот уже три десятилетия Леонид Якубович остается бессменным ведущим капитал-шоу "Поле чудес". Кому как не ему знать всю подноготную передачи и ответы на вопросы, которыми уже много лет задаются поклонники. Недавно телеведущий раскрыл несколько интересных секретов.

На днях Леонид Аркадьевич буквально разнес шоу "Поле чудес", каким его привыкли представлять многие зрители. Долгое время ходили слухи, что подарки, которые вручают ведущему гости из разных уголков страны, на самом деле закупают организаторы программы. Якубович развеял сплетни и объяснил, что в таком случае передача бы давно разорилась.

"Кому придет в голову вручать то, что не он привез? У меня не хватило бы денег каждый раз покупать подарки", – подытожил Леонид Аркадьевич.

Кроме того, телеведущий опроверг популярное мнение о том, что в зале капитал-шоу сидят подсадные люди. Якубович объяснил, что для каждых съемок они печатают 140 бесплатных пригласительных, и предостерег поклонников от покупки билетов у мошенников.

По словам Леонида Аркадьевича, на всю ложь, выдуманную сплетниками, он реагирует очень остро. "Мне грустно, потому что это пишут хамским тоном озлобленные, невоспитанные, недостаточно образованные люди", – пожаловался телеведущий.

Ранее Дни.ру писали о том, что Леонида Якубовича убрали из шоу "Поле чудес". Однажды ведущий ненадолго ушел из передачи, и его подменял коллега Валдис Пельш. А недавно продюсер Павел Рудченко мысленно избавился от звезды программы и отметил, что найти ей замену будет не так трудно.