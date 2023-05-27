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Суббота 27 мая

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"Я ухожу": Высоцкая сделала публичное заявление

"Я ухожу": Высоцкая сделала публичное заявление
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Андрей Кончаловский сделал все, чтобы жена в семейном гнездышке каталась как сыр в масле. Однако Юлия Высоцкая решила вырваться из замкнутого круга.

В Сети поползли слухи о разводе звездной четы, а все из-за одной туманной публикации, которую Юлия Высоцкая добавила на своей странице. Артистка разместила серию фото, на которых она шагает прочь в черной одежде, не показывая лица. Используя хэштеги, звезда намекнула, что отправляется в Санкт-Петербург, но главный посыл заключила в описании к снимкам.

"Закрой за мной дверь. Я ухожу", — сделала публичное заявление Юлия Высоцкая, цитируя слова песни Виктора Цоя.

При этом о подробностях, касаемо вектора направления, знаменитость умолчала. Таинственный контент звездной блондинки оперативно стал объектом сплетен. Некоторые предположили, что Андрей Кончаловский в чем-то провинился и Юлия Высоцкая решила его оставить. Нашлись и те, кто ничего не смог понять.

А что произошло? Извините, не в теме...", "Ну вот, уже написали где-то, что Юлию Высоцкую довели и она уехала!", "Это крик души?", "Состояние: взять узелок и уйти в туман, только в узелок положить нечего", — написали в комментариях взбудораженные поклонники.

Напомним, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский поженились в 1998 году, а в 2019-м прошли обряд венчания. Они доказали, что любви покорны все возрасты, ведь телеведущая на 36 лет моложе режиссера.

27 мая 2023, 18:26
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Высоцкая пришла на премию с грустным Кончаловским

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский.
Актер Евгений Косырев, ставший лауреатом в разделе "Начинающие" в номинации "Лучшая женская роль второго плана" (Феклуша, "Гроза", Театр им. Евгения Вахтангова).
Актриса Татьяна Орлова, ставшая лауреатом в разделе "Полумэтры" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" (Чертков, "Русский роман", Театр им. Маяковского).
Актер и режиссер Филипп Янковский, ставший лауреатом в разделе "Полумэтры" в номинации "Лучшая мужская роль" (Дэвид, "Dreamworks", МХТ им. Чехова).
Актриса Юлия Высоцкая, ставшая лауреатом в разделе "Полумэтры" в номинации "Лучшая женская роль" (Раневская, "Вишневый сад", театр им. Моссовета).
Актриса Юлия Хлынина, получившая известность благодаря сериалу "Таинственная страсть".
Актер и режиссер Дмитрий Брусникин.
Актриса Евгения Ивашова.
Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова с призом в номинации "Проект года" (инклюзивный театр, "Открытая репетиция", Театр на Таганке).
Актриса Евгения Симонова, ставшая лауреатом в разделе "Мэтры" в номинации "Лучшая женская роль" (Софья Толстая, "Русский роман", театр им. Маяковского).
Актер Владимир Симонов, ставший лауреатом в разделе "Мэтры" в номинации "Лучшая мужская роль" (Минетти, "Минетти", театр им. Вахтангова).
Владелец, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев.
Режиссер Андрей Кончаловский, ставший лауреатом в разделе "Мэтры" в номинации "Лучший спектакль (большая сцена)" ("Вишневый сад", театр им. Моссовета).
Актриса Евгения Крегжде, ставшая лауреатом в разделе "Начинающие" в номинации "Лучшая женская роль" (Катерина, "Гроза", театр им. Вахтангова).

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