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Чумаков рассказал о беременности Ковальчук

Чумаков рассказал о беременности Ковальчук
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Певец Алексей Чумаков раскрыл секрет о второй беременности Юлии Ковальчук

Юлия Ковальчук, одна из самых ярких и талантливых певиц России, вызвала недавно большой интерес медиа и общественности. Пользователи сети начали обсуждать возможную вторую беременность звезды, когда на фотографиях артистки был заметен округлившийся живот. Однако тайну раскрыл ее муж, Алексей Чумаков.

Недавно, Алексей побывал на телевидении и сказал, что его жена не беременна. В интервью на передаче "Ты не поверишь!", Алексей признался, что он является беременным. "Мои сиси наливаются молоком", – съязвил Чумаков и добавил, что в его животе живут четверо детишек. Он поделился с публикой своими шутками и уточнил, что жена находится в разлуке с ним и вместе с дочерью живет за границей и совсем не появляется на публике.

Несмотря на то, что Юлия Ковальчук не ожидает второго ребенка, многие ее поклонники все еще ждут прибавления в семье. Певица и ее муж Алексей Чумаков уже имеют одну дочь, но, как признался сам Чумаков, они оба мечтают о большой семье и будут очень рады, если родится еще один ребенок.

Тем не менее, Юлия Ковальчук продолжает работать. В конце апреля она даже вышла на сцену вместе с мужем.

29 мая 2023, 11:00
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
НТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ковальчук, Водянова: звезды, которые скрывают своих детей

Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Дайнеко.Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

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