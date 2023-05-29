Рецепт Юлии Ковальчук: Самые простые печеньки на кефире

Шахназаров об иноагенте Макаревиче Тесты Атмосфера в семье Прилучного Игры Сонник

Топ новостей недели

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула странуОхлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина

Лента новостей

Понедельник 29 мая

06:02Рецепт Юлии Ковальчук: Самые простые печеньки на кефире 04:26Виноваты оба? Главную причину развода Асмус и Харламова подняли спустя годы 02:29Киркоров зомбирует фанатов и доводит их до душевного оргазма – парапсихолог Полушкин 00:23Дачная мода: как выглядеть хорошо даже выезжая за город? 23:24"Сердце разрывается": шурин обнародовал предсмертное фото умершего мужа Дианы Гурцкая 22:07Наташа Королева опробовала рецепт: королевский самогон 20:15"Глаза ботоксом залиты": изменившаяся Андрейченко попалась косметологу 17:55"Зачем так уродовать": Ирина Шейк засветила трусы 17:25Паралимпиец Федяев о Костомарове: Его история не вызывает большого сочувствия 17:04Виктория Боня не попала на закрытие Каннского кинофестиваля 15:24Изменившаяся Пугачева показала прыгающего по сцене иноагента Макаревича* 14:57Роскошь за 1,8 млн: как живут Брежнева и Меладзе 14:23Вывела на сцену: Полина Гагарина впервые показала свою шестилетнюю дочь 14:00Дом престарелых: почему дети отправили Куравлева в спецучреждение, а Светличной наняли сиделку 12:06Дочь Агутина и Варум купила в США квартиру на зарплату посудомойки 10:50Барецкий выставил на продажу туфли Пугачевой за миллион рублей 10:09Избежавший смерти при аборте мальчик разыскал актрису Цыплакову через много лет 08:23Умение быть собой: 5 правил, которые помогут перестать зависеть от мнения окружающих 06:19"Может скопиться грибок": как безопасно использовать мочалку 04:19Свободное плавание: как справиться с чувством одиночества, когда рядом нет близких людей? 02:29Повторять образы за звездами – хорошая стратегия или путь в никуда? 00:16Как побороть головную боль за 20 минут: советы психолога 21:58Для фанатов авокадо: рецепт полезных и вкусных оладий 20:22"Дразнит ее": что на самом деле между Бузовой и Тарасовым 18:50Красота внутри и снаружи: 7 лучших песен для медитации от Арианы Гранде 18:26"Я ухожу": Высоцкая процитировала песню Цоя 16:54Фото Волочковой в платье с глубоким вырезом вызвало шквал негодования 16:04Красотка из "Уральских пельменей" занялась спортом на улице 15:00"Как будто пугало": затаившая обиду Муцениеце подразнила жену Прилучного 14:47После смерти жены Прохор Шаляпин коротает дни с собачкой 13:38Лолита Милявская: "Главное – научиться проигрывать. Не спешите нравиться всем" 12:18"Двойное дно" Вайкуле прояснилось в разгар громкого скандала 11:37Молодая жена уволенного Диброва пожаловалась на сына: Просит денег! 11:03Бари Алибасов болеет: зачем певца изолировали? 08:06Ростокино – самый высотный район столицы 06:10Лера Кудрявцева показала шаловливого кота (видео) 04:20Persiana: деликатный взгляд на кухню Передней Азии 02:15В Петербурге не распродано 16% квартир 00:01Можно даже при диабете: диетолог о пользе зернового хлеба 21:31Новая Родина: вскрылась тайная связь Земфиры* и Макаревича* 20:48"Через 40 лет": Гузеева показала нежную встречу с бывшим одногруппником 20:09Моргенштерн* оскорбил тучных людей 18:39Малиновская заступилась за Чеботину после скандала с Галич 18:38"Метания Данилы": Козловский вернулся в Россию после открытия МДТ 17:24Патриотично: Лазарев пообещал приехать с туром в новые регионы России 16:36Агутин признался в любви Варум с одним "но" 15:24"Бегемотик маленький!": родившая после ЭКО Фриске сняла первые шаги ребенка на видео 14:29"Прокричите о своей боли": схоронившая мужа Гурцкая проживает горе под надзором психолога 13:52"Похожа на бездомную": дочь онкобольной Заворотнюк о герое всей своей жизни 13:13"Плохие люди, законы, обстоятельства": массовые убийства в РФ приравнивают к норме
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Рецепт Юлии Ковальчук: Самые простые печеньки на кефире

Рецепт Юлии Ковальчук: Самые простые печеньки на кефире
303

Способ приготовления осилит каждый. Певица Юлия Ковальчук радует окружающих не только сладким голоском, но и сладким десертом.

Певица Юлия Ковальчук поделилась семейным рецептом печенья, которое делается из кефира. Тем самым она не только практически спасла от голодной смерти тех, кто в ночи захотел чего-нибудь сладенького, но и ответила на извечный вопрос о том, что приготовить из прокисшего кефира, ведь такой кисломолочный продукт сделает печенье еще вкуснее!

Ингредиенты

2 яйца;
2 ст. ложки сахара;
200 мл теплого кефира;
100 мл растительного масла;
500 гр муки;
1 ч. л. разрыхлителя

Приготовление

Юлия Ковальчук смешивает яйца с сахаром, вливает туда кефир, растительное масло, и добавляет просеянную муку, разрыхлитель и тщательно перемешивает.

Затем певица раскатывает получившуюся массу скалкой до толщины в 0,5 – 1 см. Далее она посыпает тесто сахаром и слегка проходится скалкой поверх, чтобы впечатать песок.

Теперь Юлия Ковальчук нарезает заготовку на квадратики и перекладывает на противень, устланный бумагой для выпечки.

Останется только отправить противень в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут.

Напоследок Юлия Ковальчук подмечает, что теста, получившегося из указанного выше объема ингредиентов, хватает на два противня печенья. Получается очень вкусно, очень быстро и очень просто.

К приготовлению такого лакомства можно привлечь детей. Именно так и сделала Юлия Ковальчук, показав свою юную помощницу, которая помогала перемешивать ингредиенты.


29 мая 2023, 06:02
Фото: pixabay.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ковальчук, Водянова: звезды, которые скрывают своих детей

Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Дайнеко.Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Для фанатов авокадо: рецепт полезных и вкусных оладий
Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова)

Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) певица

Виноваты оба? Главную причину развода Асмус и Харламова подняли спустя годы

Виноваты оба? Главную причину развода Асмус и Харламова подняли спустя годы
Разрыв звездной четы спровоцировал шумиху. Кристина Асмус и Гарик Харламов долго не подавали сигналов о распаде семьи. О разводе супругов через восемь лет брака стало известно внезапно.

Киркоров зомбирует фанатов и доводит их до душевного оргазма – парапсихолог Полушкин

Киркоров зомбирует фанатов и доводит их до душевного оргазма – парапсихолог Полушкин
Парапсихолог рассказал, как Филиппу Киркорову удается оставаться одним из самых популярных и востребованных артистов в России на протяжении десятилетий. Кажется, что в России и странах СНГ нет человека, который не знал бы Филиппа Киркорова.

"Сердце разрывается": шурин обнародовал предсмертное фото умершего мужа Дианы Гурцкая

"Сердце разрывается": шурин обнародовал предсмертное фото умершего мужа Дианы Гурцкая
Со дня скоропостижной смерти замминистра образования Петра Кучеренко прошло 9 дней. Его последнее фото обнародовал шурин Роберт Гурцкая – родной брат певицы Дианы Гурцкая. Православные считают, что 9 дней со дня смерти – это время, когда душа покойного остается на земле, видит и слышит все, что говорят.

Наташа Королева опробовала рецепт: королевский самогон

Наташа Королева опробовала рецепт: королевский самогон
"Я не готовлю – я гоню!" – признается певица. Наташа Королева открыла для себя рецепт увеселительного напитка. Самогон по "королевской" технологии. Все началось с того, что друзья на один из праздников подарили звезде самогонный аппарат.

"Глаза ботоксом залиты": изменившаяся Андрейченко попалась косметологу

"Глаза ботоксом залиты": изменившаяся Андрейченко попалась косметологу
Знаменитая "Мэри Поппинс" Наталья Андрейченко стала совсем другим человеком. В погоне за красотой всесоюзная "леди совершенство" изменила внешность практически до неузнаваемости.

Выбор читателей

27/05Сбт"Я ухожу": Высоцкая процитировала песню Цоя 27/05СбтФото Волочковой в платье с глубоким вырезом вызвало шквал негодования 27/05Сбт"Двойное дно" Вайкуле прояснилось в разгар громкого скандала 27/05Сбт"Как будто пугало": затаившая обиду Муцениеце подразнила жену Прилучного 27/05СбтКрасотка из "Уральских пельменей" занялась спортом на улице 27/05СбтПосле смерти жены Прохор Шаляпин коротает дни с собачкой