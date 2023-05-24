"Социальный расизм": Богомолов вскрыл пороки российской элиты

Супруг Ксении Собчак посвятил элитам осуждающую статью.

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов известен широкой аудитории не только как супруг скандальной журналистки Ксении Собчак, но и как творческая личность. Причем, он занимается не только спектаклями, но и периодически публикует статьи.

К примеру, театральный режиссер в среду, 24 мая, написал фундаментальную статью для РИА Новости, в которой вскрыл пороки российской элиты. Константин Богомолов обратил внимание на то, как одни слои общества относятся к другим.

В статье с красноречивым названием "Диетическое горе" муж Ксении Собчак подчеркнул, что в нашей стране сформировалась уникальная каста, так называемые "особые русские". По словам артиста, они принимают демократические нормы, но при этом с презрением относятся к своим соотечественникам.

Разделяя идем справедливости и равенства, они, по словам Константина Богомолова, занимаются "социальным расизмом" по отношению к соплеменникам, которые недостаточно успешны или продвинуты.

Самих "особых" театральный деятель разделил на две категории: люди при деньгах и (или) возможностях, а также условная интеллигенция. При этом автор статьи подчеркнул, что они далеко не всегда умнее, красивее или порядочнее других, просто богаче.

Константин Богомолов заявил, что элита не просто презирает российский народ, но и боится его и не доверяет ему. О также призвал запустить в России трансформированные тезисы BLM.

Кстати, представители элиты друг друга тоже не особо жалуют. К примеру, недавно под критику Татьяны Васильевой попала супруга автора статьи — Ксения Собчак. Впрочем, блогерша ответила актрисе с иронией, уточняет телеканал "360".