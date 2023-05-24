Не появится: похороны мужа Гурцкая пройдут без Пугачевой

Умер муж Дианы Гурцкая Тесты Волочкова разделась в Кремле Игры Сонник

Топ новостей недели

Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина

Лента новостей

Среда 24 мая

12:00Сексуальная Климова в черном трико показала растяжку и переплюнула Волочкову 11:33Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу 11:2810 млн на игрушку: звезда шоу "Дом-2" купила сыновьям-младенцам машину 11:20Обрубившая связи с украинской родней Олеся Железняк подалась в храм 11:00Экс-директор Киркорова раскритиковал мечущуюся по миру "савраску" Пугачеву 10:40В России могут ввести наказание за нарушение тишины днем 10:20Не появится: похороны мужа Гурцкая пройдут без Пугачевой 10:00Важные слова: Подольская поддержала борющегося с болезнью Костомарова песней 09:40Как Пахмутова помогла Зацепину узаконить переделку квартиры в центре Москвы 09:20Крысы и яйца: обманутые строители жестко наказали работодателя в Польше 09:00Боня показала свое роскошное жилище по соседству с Нарусовой 08:20Чтоб ноги ее не было: Волочкову не пускают на выпускной единственной дочери 08:10Шоу фриков: звезды потрясли голой грудью и неприкрытым юбкой целлюлитом 08:00 Когда и как менять газовый счетчик 06:32Стоит ли слепо следовать последним тенденциям моды, какими бы радикальными они ни казались? 04:11В 19 ЖК столицы есть жилье дороже 1 млрд 02:08Как подобрать ювелирное украшение под свою внешность 00:21Эзотерик назвал самые опасные подарки для человека 21:44"Большая радость": мелкое хулиганство Хабенского вызвало восторг в культурной среде 21:22"Что может быть лучше?": мастер по вызову умаслил Гузееву в день рождения 21:01"Все у нее супер": Кабаева удостоилась высшей похвалы 20:41"Будет артисткой": Эммануил Виторган о будущем трехлетней дочери 20:03"Поднимет флаг умершего мужа": в канун похорон Гурцкая подает надежды 19:05Бузова подсела на препараты: врачи заявили о ее состоянии 18:31Что привело к драке? Волочкова раскрыла переписку с бывшим 18:06"Иди сюда ***": сорвавшийся на мат Рома Зверь начал потасовку в баре из-за надоедливых фанатов 16:30Молодая жена Петросяна нахамила подписчикам из-за фото 16:00Собчак отреагировала на скандальное интервью Васильевой: актриса назвала ее "ведьмой" и "дьяволом" 15:20"Было безумно приятно": SHAMAN рассказал об отношениях с Полуниным 14:41На Моргенштерна* завели дело за нарушение деятельности иноагента 14:00"Говорила ложь": Миронова вступилась за оскорбленного словами Васильевой Галкина* 13:40Выпускник напал с ножом на одноклассницу во время линейки 13:20Это убьет ваши зубы: стоматолог про вредящие красивой улыбке привычки 13:04Ирина Шейк появилась на красной дорожке в Каннах в одних трусах 12:40"С высокой степенью вероятности": родившая Орлова заговорила о третьем ребенке 12:20Вид на кладбище и скрытые собственники: Как выбрать хорошую квартиру без подвохов 12:00Ивлеева, Баста, Ургант, Орбакайте: названы возможные спонсоры Украины и ВСУ 11:40Похорошевшая Понаровская предстала перед публикой после пластики 11:20Перенесла удар: старшая сестра выхаживает Диану Гурцкая перед похоронами мужа 11:00"Не пускают": оскандалившуюся Боню сняли у элитного отеля в Каннах 10:40Польских прокомментировала новость о госпитализации из-за проблем с сердцем 10:20Волочкова задолжала почти 400 тысяч рублей после проигрыша в суде 10:00Полуобнаженная Ольга Бузова в бассейне показала изменившуюся фигуру в купальнике 09:40В Подмосковье четверо рабочих погибли в коллекторе 09:20В Новосибирске мужчина в военной форме изнасиловал двух школьниц 09:00Что связывает бывшую солистку "ВИА Гры" с советником Зеленского 08:40Влюбленный в Валерию Гай Германику старик потребовал взаимности с пистолетом в руках 08:20"Копия мамочка": Шепелев показал подросшего сына 08:00Где искать доступные квартиры в ЦАО 06:05Уход за волосами летом: 3 простых шага для красоты и здоровья
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Не появится: похороны мужа Гурцкая пройдут без Пугачевой

Не появится: похороны мужа Гурцкая пройдут без Пугачевой
393

Названа причина, по которой артистка не сможет прилететь на прощание.

Четыре дня назад в семье Дианы Гурцкая случилась страшная трагедия. Любимый супруг артистки, замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко, ушел из жизни. Сегодня, 24 мая, состоятся похороны на Троекуровском кладбище. В этот сложный день певицу поддержат многие друзья, коллеги и близкие люди. Однако уехавшей за границу Аллы Пугачевой не будет в их числе.

Как пишет Общественная служба новостей, находящаяся в Израиле Примадонна очень соболезнует артистке, но не появится на прощании. В окружении Пугачевой отметили, что она прослезилась, узнав о смерти супруга Гурцкая. Однако в российскую столицу на похороны она прилететь не сможет.

Отмечается, что Алла Борисовна не сможет поддержать коллегу и давнюю подругу по личным причинам. По словам близких к артистке людей, перелеты даются ей очень тяжело. Все мы помним, что совсем недавно Примадонна уже приезжала в Россию, чтобы проститься с покойным другом Валентином Юдашкиным. Судя по всему, еще одна поездка за такой короткий срок может плохо сказаться на ее состоянии.

"Для нее каждый перелет — огромный стресс. Да и тот факт, что сам Петр Кучеренко не пережил полета, добавляет тревожности", – сообщили в окружении Пугачевой.

24 мая 2023, 10:20
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
MK✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Селфи на фоне покойника: похороны Юдашкина превратился в бенефис Пугачевой

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Экс-директор Киркорова раскритиковал мечущуюся по миру

Продолжение: Экс-директор Киркорова раскритиковал мечущуюся по миру "савраску" Пугачеву

"Поднимет флаг умершего мужа": в канун похорон Гурцкая подает надежды
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Сексуальная Климова в черном трико показала растяжку и переплюнула Волочкову

Сексуальная Климова в черном трико показала растяжку и переплюнула Волочкову
Екатерина Климова продемонстрировала великолепную физическую форму в тренажерном зале. Российская актриса Екатерина Климова смогла построить успешную карьеру и стать матерью четверых детей.

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу
В Елоховском соборе Москвы начинается церемония прощания с замминистра образования России Петром Кучеренко – мужем певицы Дианы Гурцкая. Этот Богоявленский кафедральный собор является усыпальницей патриархов Московских Сергия и Алексия II.

10 млн на игрушку: звезда шоу "Дом-2" купила сыновьям-младенцам машину

10 млн на игрушку: звезда шоу "Дом-2" купила сыновьям-младенцам машину
Участница телестройки отпраздновала день рождения малышей дорогой покупкой. В сентябре прошлого года звезда шоу "Дом-2" Юлия Ефременкова стала мамой.

Обрубившая связи с украинской родней Олеся Железняк подалась в храм

Обрубившая связи с украинской родней Олеся Железняк подалась в храм
Олеся Железняк переживает не самые простые времена. От нее отвернулись украинские родственики и некоторые коллеги. Звезда сериала "Сваты" Олеся Железняк яркая актриса театра и кино и многодетная мать.

Экс-директор Киркорова раскритиковал мечущуюся по миру "савраску" Пугачеву

Экс-директор Киркорова раскритиковал мечущуюся по миру "савраску" Пугачеву
Алла Пугачева делает только хуже своим поведением и хамским отношением к коллегам. После приезда Аллы Пугачевой на похороны Валентина Юдашкина в нее снова полетели камни.

Выбор читателей

23/05ВтрПеренесла удар: старшая сестра выхаживает Диану Гурцкая перед похоронами мужа 22/05Пнд"Жизнь – жестокая штука": юный сын Дианы Гурцкая обратился к покойному отцу 22/05Пнд"Бог вам судья": Галкин* ответил на обвинения Васильевой 22/05Пнд"Никогда не думала, что она умная": Васильева назвала Пугачеву очень глупым человеком 22/05ПндРаздевшаяся в Кремле Волочкова заговорила о Пугачевой 23/05Втр"Поднимет флаг умершего мужа": в канун похорон Гурцкая подает надежды