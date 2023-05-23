"Поднимет флаг умершего мужа": в канун похорон Гурцкая подает надежды

Певица Диана Гурцкая принимает соболезнования и готовится к погребению любимого супруга.



Страшный удар пришлось перенести певице Диане Гурцкая: рок судьбы лишил ее любимого мужа Петра Кучеренко, с которым они прожили душа в душу целых 17 лет. Чиновнику внезапно стало плохо в самолете, на котором он возвращался из командировки, но врачи, которые боролись за жизнь мужчины, вынуждены были констатировать его смерть.

Звезды шоу-бизнеса и близкие безутешной певицы, поддерживают ее и помогают ей подготовиться к грядущим похоронам. Тем временем поклонники и все неравнодушные не находят себе места от волнения: как же чувствует себя незрячая артистка?

Разобраться в этом решила таролог Марианна Абравитова. Она сделала очередной расклад для того, чтобы стало известно то, как Диана Гурцкая справится с похоронами мужа и что же творится в ее сердце прямо сейчас.

По словам эзотерика, это горе – самое болезненное переживание в жизни Гурцкая. Оно буквально лишило Диану почвы под ногами. Однако певица настолько сильный человек, что сможет собраться и стать, спустя время, еще сильнее. Иными словами, по мнению таролога даже в канун похорон Гурцкая подает надежды на светлый итог.



"Мы еще увидим ее на сцене, и общественную деятельность она будет вести. Можно сказать, что она поднимет флаг умершего мужа и понесет его дальше в память о нем", – поделилась эзотерик своим видением на будущее Дианы Гурцкая.



