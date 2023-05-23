Перенесла удар: старшая сестра выхаживает Диану Гурцкая перед похоронами мужа

У семьи Дианы Гурцкая – траур. В среду, 24 мая, они простятся с дорогим и любимым ими человеком – мужем певицы Петром Кучеренко. В эти тяжелые дни старшая сестра артистки находится с ней неотлучно.

Незрячая от рождения Диана Гурцкая была младшим, четвертым ребенком в многодетной семье мегрелов Гуды и Заиры Гурцкая. У нее есть два брата – Джамбул и Роберт (продюсер Дианы) и сестра Элисо. "Сейчас мои братья и сестра живут в Москве: Роберт — мой продюсер, Джамбул — бизнесмен, оба окончили Тюменский университет, а Элисо занимается своей семьей…", – рассказывала певица журналистам.

Именно Элисо и Роберту надо было сообщить Диане, что она стала вдовой, поддержать, оказавшись рядом в трудную минуту. "Это был страшный удар для Дианы, – рассказала актриса и певица Алена Кравец, которая часто пересекалась с коллегой на съемках . – Ведь Петя был ее миром, ее вселенной. Она кричала так, что могли лопнуть барабанные перепонки. Сегодня все готовят Дианочку к самому страшному и тяжелому дню – завтрашнему прощанию с любимым мужем. Я слышала, что похороны хотят сделать закрытыми, потому что брат певицы Роберт очень не хочет посторонних, зевак, камер. Он очень переживает за состояние сестры, которая едва стоит на ногах. Поэтому не знаю, смогу ли я проститься с Петром, которого хорошо знала".

Напомним, 20 мая замминистра образования Петр Кучеренко летел в составе делегации из рабочей командировки с Кубы, но почувствовал сильное недомогание в самолете. Бортпроводники пытались помочь мужу знаменитой певицы. Но в итоге борт с мужем Гурцкая по решению командира экстренно приземлился в Минеральных водах. Местные врачи сразу поднялись в самолет и делали все возможное, чтобы спасти 46-летнего важного пассажира, но их старания оказались тщетными.