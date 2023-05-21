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Плакала и кричала: Диане Гурцкая сообщили о скоропостижной смерти мужа

Плакала и кричала: Диане Гурцкая сообщили о скоропостижной смерти мужа
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"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" – цитату Воланда из романа Булгакова "Мастер и Маргарита" знает, наверное, каждый. И сейчас ее актуальность снова понятна – скоропостижно умер муж Дианы Гурцкая...

21 сентября 2005 года певица вышла замуж за профессора кафедры конституционного права РУДН, адвоката, доктора юридических наук Петра Кучеренко. В 2021 году он стал статс-секретарем – заместителем Министра науки и высшего образования России, был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", являлся действительным государственным советником 2 класса.

29 июня 2007 года в семье родился сын Константин Кучеренко. А в сентябре 2023-го Петр и Диана готовились отмечать бирюзовую свадьбу – восемнадцатилетие брака. К этому времени кризисные ситуации, если таковые были в семье, заканчиваются, и наступает рассвет. Дети уже достаточно повзрослели, а значит и проблем стало намного меньше. Но у судьбы были ные планы....

Вечером 20 мая Петр Кучеренко летел в составе делегации из рабочей командировки с Кубы, но почувствовал недомогание в самолете. Борт с мужем Гурцкая приземлился в Минеральных водах. Местные врачи делали все возможное, чтобы спасти 46-летнего важного пассажира, но их старания оказались тщетными.

Самым трудным было сообщить Диане о трагедии. Один из ее братьев – Роберт – который работает у певицы продюсером, взял на себя эту страшную миссию. Как говорят очевидцы, певица кричала и плакала – в 44 года она осталась вдовой.

2 июля Диане должно было исполниться 45 лет. Семья планировала большое торжество. Но теперь все будет отменено – траур по мужу надлежит держить год. Отказываться от украшений и косметики, не посещать развлекательные мероприятия надлежит хотя бы на протяжении 40 дней.

21 мая 2023, 10:16
Фото: Дни.ру

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