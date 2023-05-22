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Понедельник 22 мая

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"Сволочизм": грубое поведение Галкина* разочаровало Васильеву

"Сволочизм": грубое поведение Галкина* разочаровало Васильеву
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Актриса Татьяна Васильева поделилась

Татьяна Васильева, которая, напомним, стала гостьей последнего выпуска "Эмпатии Манучи", высказалась не только о политике и личности Ксении Собчак. Затронула в своем интервью она и Максима Галкина*.

Рассказала актриса о том, как прошел последний эфир Галкина* на Первом канале. Как оказалось, телеведущий без конца бегал по съемочному павильону: то покидал площадку, то возвращался. Подошедшей с вопросом Татьяне юморист предложил угоститься крепким напитком, однако та отказалась. А на следующий день выяснилась причина нервного поведения Максима – он эмигрировал.

Однако Татьяна Васильева, которая пожалела, что российские телеканалы потеряли такого хорошего ведущего, совершенно не жалеет об отъезде Максима Галкина* за границу. Он, со слов актрисы, оказался сволочью.

При этом предателем назвать его она не может, ведь это слишком слабое слово для того, кто позволяет себя такие грязные реплики в адрес бывших соотечественников и коллег. Казалось бы, переехавший в другую страну ради лучшей жизни юморист мог наслаждаться новой реальностью и жить счастливо. Но, увы, предпочитает сыпать оскорблениями.

"Сволочизм", – грубое поведение Максима Галкина* разочаровало Татьяну Васильеву.

Напоследок актриса поделилась своим мнением о шутках Галкина*. Юморески она назвала "дурновкусием", а их автору Максиму Галкину*, если бы могла, запретила бы возвращаться в Россию.


22 мая 2023, 18:32
Максим Галкин*. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Youtube, канал "Эмпатия Манучи"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От мудрой красотки до лысой брюзги: как изменилась Татьяна Васильева

Кадр Youtube/сцена из фильма &quot;Самая обаятельная и привлекательная&quot;
Кадр Youtube/сцена из фильма &quot;Самая обаятельная и привлекательная&quot;
Кадр Youtube/сцена из фильма &quot;Самая обаятельная и привлекательная&quot;
Кадр Youtube/сцена из фильма &quot;Самая обаятельная и привлекательная&quot;
Кадр Youtube

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