Шабаш иноагентов и предателей: Вайкуле передает сборы от концертов украинским нацистам

Когда 1 марта 2020 года Лайма Вайкуле давала юбилейный концерт в Кремле, то, конечно, и подумать не могла, что это будет ее последнее выступление в России. Вряд ли после всех ее заявлений и поступков ее теперь пустят сюда даже на порог.



До сих пор онкобольная Вайкуле ограничивалась тем, что несла откровенный абсурд с экрана и махала со сцены украинским флагом на тех немногочисленных выступлениях, которые давала (оказалось, что, кроме России, они нигде не востребована).

Теперь же прибалтийская дива решила идти дальше. Она объявила, что часть вырученных в июле на своем авторском фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала" средств – а билеты стоят до 330 евро! – передаст в помощь украинский армии. Говоря просто, будет спонсировать карателей и нацистов, которые убивают русских. Впрочем, в Латвии давно культивируется русофобская политика, поэтому тут нет ничего странного.

Справедливости ради надо заметить, что когда-то стильный и престижный фестиваль Вайкуле теперь больше напоминает антироссийский шабаш. Тут впору снимать вторую часть мультфильма "Бабя Яга в тылу врага". Фестиваль не проходил на протяжении последних трех лет – то из-за ковида, то из-за спецоперации. Зато теперь соберет всех, кто особенно яростно критикует Россию – эдакий бал иностранных агентов у Сатаны. Тут тебе и Семен Слепаков* и Андрей Макаревич*.

Как говорят, осталось позвать лишь оправдывающего терроризм Алексея Панина, Верку Сердючку, Максима Галкина* и Земфиру*, чтобы антироссийская вакханалия на Рижском взморье расцвела махровым цветом.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ