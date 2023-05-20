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Лариса Долина рассказала об умиравшей под капельницами из-за тяжелой болезни дочери

Лариса Долина рассказала об умиравшей под капельницами из-за тяжелой болезни дочери
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Отчетный концерт учеников Музыкальной академии Ларисы Долиной совпал с юбилеем единственной дочери певицы – Ангелине Долиной исполнилось 40 лет. О трудной судьбе наследницы артистка рассказала "Дни.ру".

"Когда Лине было три дня от роду, она заболела гемолитической желтухой (патологическое состояние новорожденного, сопровождающееся массивным распадом эритроцитов, которое происходит, когда компоненты крови плода становятся для матери чужеродными агентами, и в ответ на них вырабатываются антитела – Прим. ред.), – это очень серьезное заболевание, – вспомнает Лариса Александровна. – И дочь увезли в больницу, не сказав нам".

На протяжении восьми часов Долина ездила по всей Москве в поисках своей кровиночки, и нашла ее в итоге в Морозовской детской больнице. "Это был страшное зрелище, – уверят артистка. – Ребенок просто умирал под капельницами, температура была под 40. Свет было гасить нельзя, потому что при темноте умывальник в боксе тут же заполнялся тараканами. И я приняла решение забрать оттуда ребенка".

Фото: Дни.ру

В итоге, по признанию артистки, она просто выкрала дочь через первый этаж. "Вылезли в окно, остановили какой-то "жигуленок" и уехали домой, – рассказывает Долина. – Правда, примерно через месяц нам пришлось выуживать документы ребенка из больницы".

Вылечить ребенка помогала мать Ларисы Долиной и приходящие врачи. И уже через несколько недель девочка пошла на поправку, личико ее округлилось. "Но на нервной почве у меня пропало молоко, – сожалеет артситка. – Пришлось каждое утро ходить на молочную кухню".

В детстве Лина очень злилась на мать, когда той приходилось отправляться на гастроли. "Она рыдала, когда я уезжала, хотя я ей объясняла, что это моя работа", – говорит Лариса Долина.

А сегодня с дочерью Линой они – лучшие подруги. Причем вместе не только живут, но и работают – Ангелина является программым директором в Музыкальной академии. "Я не знаю, что бы я без нее и без Сашки (внучки – Прим. ред.) делала, – улыбается артистка. – Мы все время оттягиваем их переезд в собственную квартиру – не хочу, чтобы они уезжали".

20 мая 2023, 11:36
Фото: Дни.ру
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как девочка: 65-летняя Долина в дерзком мини затмила юных красоток

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

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