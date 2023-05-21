Сердечный приступ: муж Дианы Гурцкая умер после просмотра сообщений в WhatsApp

Большое горе – на 47-м году жизни не стало заместителя министра высшего образования, мужа певицы Дианы Гурцкая Петра Кучеренко. События страшного дня 20 мая можно восстановить почти поминутно.

В 15.23 по московскому времени действительный государственный советник 2 класса Российской Федерации в последний раз появился в WhatsApp – американском сервисе обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи по IP, принадлежащем признанной у нас экстримистской компании Meta. Вероятно, он писал любимой жене и сыну, что вылетает домой и скоро состоится долгожданная встреча.

Петр Кучеренко в составе официальной делегации на несколько дней летал на Кубу в рабочую командировку. Но никто и подумать не мог, что вернется оттуда он в гробу...

Супруг Диана Гурцкая почувствовал недомогание в самолете. Бортпроводники делали все возможное, чтобы спасти 46-летнего важного пассажира. В итоге капитан воздушного судна принял решение произвести экстренную посадку в аэропорту Минеральных вод. Но стсрания местных врачей оказались тщетными... Вероятной причиной смерти стал сердечный приступ.

Для всей семьи случившийся – тяжелейший удар. В июле Диана планировала широко отметить 45-летие, известно, что муж готовил ей сюрприз, и все в одночасье рухнуло.

О дате и месте прощания с Петром Кучеренко будет сообщено позднее.