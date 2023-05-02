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Вторник 2 мая

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Запретили въезд: припавшая к стакану Орбакайте еле ворочает языком

Запретили въезд: припавшая к стакану Орбакайте еле ворочает языком
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Кристина Орбакайте получила предостережение.

Оказывается что Кристина Орбакайте, которая совсем недавно презентовала песню, посвещенную своей матери Алле Пугачевой, должна была вот-вот отправиться в Германию на гастроли. Однако, как стало известно, серии концертов состояться не суждено.

Все дело в том, что части коллектива Орбакайте запретили въезд в Германию. Некоторые члены ее команды не успели получить визу, а потому запланированные концерты, которые публика ждала 3 года, вновь пришлось перенести.

Поэтому оставшаяся в Нью-Йорке Кристина Орбакайте решила больше времени уделить подготовке к важному мероприятию: Met Gala 2023, известному также как Бал института костюма. Об этом она объявила в своем блоге.

Пользователи социальной сети увидели, как припавшая к стакану Орбакайте еле ворочает языком. Произошло это то ли из-за сильного ветра, набросившегося на дочь Аллы Пугачевой на террасе небоскреба, то ли из-за усталости, которая навалилась на нее из-за проблем на работе и большой нагрузки.

Вполне вероятно, что Кристина Орбакайте так рвется покорять зарубежье, чтобы обеспечить матери безбедную старость при любом раскладе. Особенно это актуально сейчас, когда собственным жильем в Израиле Алла Пугачева до сих пор не обзавелась, а на носу уже пляшет оплата аренды за роскошный особняк в Латвии.

Но так делать нельзя, сообщает новостное издание Подмосковье сегодня со ссылкой на финансиста Гульнару Салихову. Всегда есть вероятность, что долг возвращен не будет. По этой причине одалживать нужно то количество средств, которое вы согласны подарить, даже если речь идет о таких близких людях, как родители. Таким образом, Кристина Орбакайте получила предостережение: Алле Пугачевой ей лучше в долг не давать, однако же можно со спокойной совестью дарить матери подарки.


2 мая 2023, 16:20
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Собчак, Гагарина и другие: кто из звезд пробился в шоу-бизнес из-за громкой фамилии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com

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