"Ничего не спрашивайте": жену 83-летнего Виторгана утешают всей страной

Жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик заинтриговала россиян свежей публикацией.

Народный артист России Эммануил Виторган на днях отметил в Баку 60-летие своей творческой карьеры. Именно Баку актер считает своей родиной, ведь по дороге в этот город родители зачали его, как он сам признавался.

Виторган появился на свет в столице Азербайджана 27 декабря 1939 года. И хоть жил он здесь совсем недолго, потом часто приезжал по работе и просто отдохнуть с женой. Спустя годы Виторган выступит на бакинской сцене – 5 ноября во Дворце Гейдара Алиева с моноспектаклем "Жизнь продолжается".

Тем временем жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик заинтриговала поклонников странным сообщаением.

"Друзья, пожелайте нам... Ни пуха, ни пера!!! Ничего не спрашивайте... Ирина", – говорилось в тексте на странице Виторгана.



Поклонники принялись утешать жену Виторгана и желать ей удачи. Однако, что именно произошло в звездной семье, никто так и не понял.

"Помоги Вам , Господи..."; "С Богом!"; "Все будет хорошо!" – написали поклонники.

Некоторые подумали, что тревожное сообщение как-то связано со здоровьем артиста. Впрочем, истинная причина так и осталась не известна. В недавнем интервью на вопрос о здоровье Эммануил Виторган не стал отрицать наличие проблем. "Все мы люди и можем болеть. Мне сейчас 83 года, и я понимаю, что уже далеко не молод", – отмечал Виторган.