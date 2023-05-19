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Пятница 19 мая

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"Ничего не спрашивайте": жену 83-летнего Виторгана утешают всей страной

"Ничего не спрашивайте": жену 83-летнего Виторгана утешают всей страной
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Жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик заинтриговала россиян свежей публикацией.

Народный артист России Эммануил Виторган на днях отметил в Баку 60-летие своей творческой карьеры. Именно Баку актер считает своей родиной, ведь по дороге в этот город родители зачали его, как он сам признавался.

Виторган появился на свет в столице Азербайджана 27 декабря 1939 года. И хоть жил он здесь совсем недолго, потом часто приезжал по работе и просто отдохнуть с женой. Спустя годы Виторган выступит на бакинской сцене – 5 ноября во Дворце Гейдара Алиева с моноспектаклем "Жизнь продолжается".

Тем временем жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик заинтриговала поклонников странным сообщаением.

"Друзья, пожелайте нам... Ни пуха, ни пера!!! Ничего не спрашивайте... Ирина", – говорилось в тексте на странице Виторгана.

Поклонники принялись утешать жену Виторгана и желать ей удачи. Однако, что именно произошло в звездной семье, никто так и не понял.

"Помоги Вам , Господи..."; "С Богом!"; "Все будет хорошо!" – написали поклонники.

Некоторые подумали, что тревожное сообщение как-то связано со здоровьем артиста. Впрочем, истинная причина так и осталась не известна. В недавнем интервью на вопрос о здоровье Эммануил Виторган не стал отрицать наличие проблем. "Все мы люди и можем болеть. Мне сейчас 83 года, и я понимаю, что уже далеко не молод", – отмечал Виторган.

19 мая 2023, 21:51
Эммануил Виторган и Ирина Млодик. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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