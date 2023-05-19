"Умницы и красавицы": Долина и Кудрявцева нарядились в цвета украинского флага

Лариса Долина и Лера Кудрявцева отбросили предрассудки и решили не стесняться своего имиджа.

19 мая российской ведущей Лере Кудрявцевой исполнилось 52 года. Однако артистка совсем не выглядит на свой возраст. Своей моложавостью Лера обязана правильному образу жизни и жизнерадостности.

В день рождения ведущую поздравили не только поклонники, но и многие коллеги по шоу-бизнесу. Певица Лариса Долина опубликовала в своем аккаунте фото, на котором предстала рядом с Лерой Кудрявцевой. В глаза бросались цвета нарядов звезд, словно специально подобранных для совместного снимка. Кудрявцева предстала в желтом наряде, а Долина в синем. намеренно или нет, таким образом вышло, что подружки нарядились в цвета украинского флага.

"Лерчик, дельфинка наша, с днем рождения! Будь счастлива каждую секунду! Люблю!" – написала Лариса Долина.

Впрочем, фанаты не стали заострять внимание на недружественные моменты. Они рассыпались в комплиментах Долиной и Кудрявцевой и присоединились к поздравлениям.

"Куклы"; "Красотки"; "Красавицы, умницы и образец женственности", – написали комментаторы.

Ранее Лариса Долина устроила грандиозное шоу в честь 50-летия своей работы на сцене. Юбилейный концерт прошел в Москве в "Крокус Сити Холл" с размахом, после чего артистка подвела логические итоги своей работы.