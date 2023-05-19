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Пятница 19 мая

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Не в России: Вайкуле раскрыла местонахождение Меладзе

Не в России: Вайкуле раскрыла местонахождение Меладзе
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Певица рассказала, где сейчас находится артист, о передвижениях которого мало что известно.

Последнее время Валерий Меладзе переживает не самые простые времена. Несколько месяцев назад певцу пришлось столкнуться с жесткой критикой со стороны общественности. Он разгневал народ, когда произнес во время своего выступления за границей фразу, которую многие признали националистическим лозунгом.

После этого концерты артиста в России начали отменять. Некоторые даже требовали объявить его иноагентом и лишить гражданства. Через какое-то время за слова певца извинилась его супруга Альбина Джанабаева, но это мало чем помогло. Сейчас Меладзе ушел в тень и практически не напоминает о себе. О передвижениях звезды тоже мало что известно.

Впрочем, как известно, все тайное становится явным. Если артист действительно пытался скрыться от любопытных глаз, то фортуна явно оказалась не на его стороне. Местонахождение исполнителя хита "Сэра" раскрыла его коллега по цеху Лайма Вайкуле. В эфире YouTube-шоу "И грянул грэм" звезда рассказывала о своем грядущем музыкальном фестивале в Латвии и упомянула, что певца там не будет. По словам Вайкуле, сейчас Меладзе находится в Испании.

"Валера прекрасный певец. И классный человек. И замечательный репертуар. Он, по-моему, в Испании. Его не будет. Зато будет Вера Брежнева", — сообщила певица.

Недавно "Дни.ру" писали, что Валерий Меладзе трогательно обратился к Константину Меладзе. Артист поздравил старшего брата с 60-летием и намекнул, что праздник они проведут за одним столом.

19 мая 2023, 15:43
Валерий Меладзе. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Экспресс газета✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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