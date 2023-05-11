Петросян о своей госпитализации Тесты Похороны Валентина Юдашкина Игры Сонник

Топ новостей недели

К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти ЮдашкинаК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина "Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка ЮдашкинаМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина Две трети россиян верят в рост цен на жильеДве трети россиян верят в рост цен на жилье

Лента новостей

Четверг 11 мая

12:40Лева из "Би-2" оскорбил своих российских поклонников 12:20Похудевшая Дарья Мороз удивила россиян новым образом 12:00Бородина встала на сторону высмеянной в Сети Высоцкой 11:40"Какое счастье": Меладзе трогательно обратился к брату в особый день 11:20Шахназаров заявил о желании Пугачевой вернуться в Россию 11:00"Лена ни в чем не виновата": Отец задержанной Блиновской спихнул на ее мужа махинации с деньгами 10:40Кормухина рассказала об опасности для SHAMAN со стороны его поклонников 10:20Асмус трогательно обратилась к коллеге 10:00Ротару, Брежнева, Лобода: почему беглые звезды не могут избавиться от недвижимости 09:40"Что с вами?": Сильно исхудавшая Андрейченко напугала фанатов 09:20Собаки загрызли мужчину в Иркутской области 09:00Поргина попала в больницу с травмой головы 08:40В Красноярске пятеро погибли после падения в машины в пруд 08:20Как шашлыки на майских праздниках могут обернуться проблемами с законом 08:00Застройщики просят освободить от налога 06:10Терпела измены, потеряла ребенка, увела мужа у другой: путь к счастью Оксаны Пушкиной 04:18Невролог назвал главную причину головной боли 02:22В столичных ЖК сохраняются скидки до 40% 00:01"Новый мир внес свои коррективы": почему растет популярность эзотерики 21:40"За мной следили": как Бузова мешала Тарасову после развода 21:20"Боль от чудовищного горя": близкие актера "Убойной силы" оплакивают его уход 20:58"Невероятно трогательно": Навка похвасталась успехами юной дочери 20:44"Не вижу какой-то скорби": встреча с ранеными бойцами вызвала у Булановой улыбку 19:38"Вписывается в любой стиль": зачем белая футболка каждой женщине 18:00"Привлекается по статье": проигравшая Костюшкину 500 тыс. певица Монеточка* снова идет под суд 17:40"Изменения кардинальные": личную жизнь Бондарчука увидела гадалка 17:20Перевозка детей в авто: что нужно знать родителям 17:00"Не гармонирует с мужем": Наташа Королева перестала соответствовать Тарзану 16:40Гузеева покинула Россию и вышла на связь из Грузии 16:20Утяшева назвала необычную пользу от физических нагрузок 16:00Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон 15:40"Мне плохо, тошнит": Упавшая с лошади Семенович разбила голову 15:20Актера Назарова раскритиковали за слова о Дне Победы 15:00Российский артист Михайлов оказался под пулями в Донбассе 14:40"Скатертью дорога!": Вернувшуюся израильтянку Пугачеву погнали из России 14:20Алина Кабаева выступила с важным обращением к нации 14:00Мечтающий о крепком сне житель Санкт-Петербурга отравился мухоморами 13:40"Сыночек": болтающаяся в США Орбакайте показала любимого малыша 13:20Подмосковные врачи вытащили тромб из сонной артерии пенсионера 13:00Свиридова столкнулась с издевательствами за границей 12:40"Уголовное преследование": за что Пугачеву и Галкина* могут навсегда "закрыть" 12:20Шоу ряженых и фриков: праздник Украины под видом "Евровидения" начался в Ливерпуле 12:00"Должен огорчить": Попавший в больницу Петросян сообщил печальные новости 11:40Как продать ипотечную квартиру: названы 4 способа 11:20Как уехавший за границу Меладзе продолжает тянуть деньги из россиян 11:00Вероятность развода Собчак и Богомолова обсуждают в Сети 10:40"Охрану надо усилить": Над сбежавшей в Израиль семьей Пугачевой нависла угроза 10:20365 тысяч евро: как Марина Влади нажилась на разбазаренном наследстве Владимира Высоцкого 10:00"Что ты боишься?": Разъяренные украинцы набросились на Бузову 09:40Как не попасться на крючок мошенников при аренде дачи
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Какое счастье": Меладзе трогательно обратился к брату в особый день

"Какое счастье": Меладзе трогательно обратился к брату в особый день
213

Певец поздравил родственника с важной датой.

Сегодня, 11 мая, знаменитому композитору Константину Меладзе исполняется 60 лет. В этот важный день музыкального продюсера поздравляют многочисленные поклонники, коллеги и близкие люди. Исключением не стал и один из самых родных людей именинника – его младший брат Валерий Меладзе.

Не секрет, что братья Меладзе были и остаются очень дружны. Исполнитель хита "Сэра" всегда отзывается о родственнике с большой теплотой. Так случилось и в день рождения Константина. Валерий обратился к старшему брату в особый день и посвятил ему трогательную запись в соцсетях.

Артист опубликовал на своей странице коллаж, составленный из двух снимков именинника. На одном из кадров Константин запечатлен совсем мальчишкой, а другой, очевидно, сделан относительно недавно. В подписи к фото Валерий посвятил Константину несколько добрых слов и отметил его заслуги. Из сообщения певца можно сделать вывод, что праздник братья будут отмечать вместе. Музыкант сообщил, озвучит все свои пожелания юбиляру лично.

"Какое счастье быть младшим братом этого мудрого, сильного и доброго человека. Из своих песен он создал прекрасный светлый мир, который открыт для всех, кто когда-то был влюблен. А фразами из Костиных песен люди признаются друг другу в любви уже 30 лет! Я много раз подниму бокал сегодня, и все свои пожелания ему я скажу в тостах!" – поздравил брата Валерий Меладзе.

11 мая 2023, 11:40
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Как уехавший за границу Меладзе продолжает тянуть деньги из россиян

Лева из "Би-2" оскорбил своих российских поклонников

Лева из "Би-2" оскорбил своих российских поклонников
Солист группы "Би-2" открестился от России. В прошлом году оба солиста знаменитой в России группы уехали за границу после череды скандалов.

Похудевшая Дарья Мороз удивила россиян новым образом

Похудевшая Дарья Мороз удивила россиян новым образом
Дарья Мороз сильно изменилась. После развода с режиссером Константином Богомоловым актриса Дарья Мороз сильно изменилась.

Бородина встала на сторону высмеянной в Сети Высоцкой

Бородина встала на сторону высмеянной в Сети Высоцкой
Телеведущая заступилась за затравленную звезду Последние пару недель популярность Юлии Высоцкой в соцсетях достигла невиданных масштабов.

Шахназаров заявил о желании Пугачевой вернуться в Россию

Шахназаров заявил о желании Пугачевой вернуться в Россию
Пугачева не может жить в другом климате. Недавно певица Алла Пугачева в очередной раз вернулась в Россию.

"Лена ни в чем не виновата": Отец задержанной Блиновской спихнул на ее мужа махинации с деньгами

"Лена ни в чем не виновата": Отец задержанной Блиновской спихнул на ее мужа махинации с деньгами
В семье Елены Блиновской кипят страсти. В беззаботную жизнь "королевы марафонов" внезапно ворвались серьезные проблемы.

Выбор читателей

09/05ВтрПугачева прервала молчание и растрогала поклонников словами в честь Дня Победы 09/05Втр"Тревожный звоночек": психолог прокомментировала фото Костомарова из больницы 10/05СрдПугачевой стало дурно на могиле бывшего мужа 09/05Втр"Нет желания даже подходить к телефону": понурая Кудрявцева встревожила россиян своим видом 10/05СрдТолько по решению суда: тело покойного Зайцева не дают перезахоронить по закону 10/05СрдВероятность развода Собчак и Богомолова обсуждают в Сети