Еще один сын: Женатый Малахов годами скрывал тайного ребенка от другой женщины

Секрет Малахова раскрыт.

Вот уже больше десяти лет знаменитый журналист женат на Наталье Шкулевой. Правда, этот брак постоянно сопровождают тревожные слухи: злые языки то и дело находят причины развести любящих супругов. Но на их отношения гнусные сплетни никак не влияют, а Андрей Малахов остается рядом со своей возлюбленной.

Неудивительно, если после недавнего откровения в эфире телеведущего будет преследовать новая волна слухов. Во время съемок своей программы, в студии которой присутствовала Оксана Федорова, журналист дал понять, что их связывает не только дружба. Как оказалось, шоумен и модель стали крестными родителями для некоего мальчика, а информация об этом всплыла только сейчас.

Получается, что женатый Андрей Малахов годами скрывал ребенка от другой женщины – мамы, которая родила его на свет. И ребенка можно без прикрас назвать тайным, ведь в эфире программы, как пишет телеканал "360", ни шоумен, ни Оксана Федорова не стали раскрывать другие подробности этой истории. Так что, кто же стал, так сказать, вторым сыном звезды. остается только догадываться.

Стоит отметить, что представители отечественного шоу-бизнеса очень любят выбирать в качестве крестного своим детям знаменитого ведущего. К слову, на данный момент количество его крестников – около десяти. И это, очевидно, еще не предел. Среди духовных детей Андрея Малахова есть даже наследники Филиппа Киркорова.