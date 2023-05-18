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Четверг 18 мая

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Не все же барабан крутить: у 77-летнего Якубовича появилась новая работа

Не все же барабан крутить: у 77-летнего Якубовича появилась новая работа
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Когда Леонид Якубович появился на сцене Художественного театра в роли монаха в спектакле "Лавр", то про это говорила вся Москва. Оказалось, что он не только хороший шоумен, но и мощный драматический артист, хотя и без специального образования. И вот – новая большая роль. Не все ж барабан крутить, в самом деле!

Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова объявил старт продаж билетов на премьеру спектакля "Скупой" по комедии Ж.-Б. Мольера в постановке Валентина Клементьева, которая состоится 13 и 14 июня. В роли Гарпагона – народный артист России Леонид Якубович. Его партнершей стала заслуженная артистка Евдокия Германова – это еще один бриллиант Нового театра.

Интересно, что 77-летний ведущий "Поля Чудес" выступил в этой постановке не только как исполнитель заглавной роли, но и как драматург: им написаны оригинальные монологи Гарпагона, которые придают хрестоматийному образу законченного скупца и эгоцентрика неожиданный объем и парадоксальную глубину. Такое соавторство рифмуется с первой постановкой "Скупого" в театре Пале-Рояль в Париже, где Гарпагона сыграл сам Мольер.

"Якубович поражает своими подробными рассказами о спектаклях Завадского, Плучека, Эфроса… – поражен Эдуард Бояков. – Когда читаешь его стихи, когда видишь его кабинет, его личное пространство, закрытое от внешнего мира, понимаешь, что это и есть классика. Это спектакль про конфронтацию поколений. Но если у Мольера она непримирима, в прочтении Клементьева и Якубовича она не так категорична".

18 мая 2023, 11:33
Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

71-летний Якубович прилюдно миловался с юной красавицей

Леонид Якубович лично управлял вертолетом.
Леонид Якубович в компании Ирины Родниной и главы Дубны Вячеслава Мухина.
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