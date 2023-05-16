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Вторник 16 мая

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Диабет прогрессирует: подробности состояния насквозь больной 74-летней Пугачевой

Диабет прогрессирует: подробности состояния насквозь больной 74-летней Пугачевой
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Жара на Средиземноморском побережье Израиля усиливается – сегодня днем уже +28! Такой климат не показан 74-летней Алле Пугачевой, поэтому, как говорят друзья, уже в конце мая она уедет на лето в более прохладную Юрмалу.

У звездной пенсионерки целый букет болезней. Например, уже давно был выявлен атеросклероз сосудов, что впоследствии вызвало ишемическую болезнь сердца. Пугачеву прооперировали – расширили коронарные сосуды – основные сосуды сердца – и с помощью четырех специальных трубок восстановили нормальный кровоток. Спустя год операцию повторили в Научно-исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, поскольку прежние стенты прижились плохо, их пришлось заменить на новые. А в 2010 году в израильской клинике певице снова сделали операцию на сердце. Ей в поврежденную склеротическими бляшками артерию вводился зонд, и он расширил просвет сосуда.

Кроме того, в 2010 году Алла Пугачева призналась, что больна сахарным диабетом. Приехав на Украину, Алла Борисовна Пугачева встретилась с представителем Украинской православной церкви Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром. Он предложил вино, но звезда эстрады отказалась: "Я не могу, у меня диабет, – сообщила неожиданно она.

Эндокринная система, которая после концерта в зараженном радиацией Чернобыле у Пугачевой не в порядке, и стала причиной выявленного сахарного диабета. Повышенный сахар в крови, в свою очередь, тянет за собой целый шлейф гормональных, метаболических нарушений.

"Несколько лет назад я приезжала в одну московскую клинику на консультацию. Хотела подкорректировать овал лица, но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций", – позже рассказывала Алла Борисовна. И сегодня, увы, диабет прогрессирует, как говорят врачи...

16 мая 2023, 12:00
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Селфи на фоне покойника: похороны Юдашкина превратился в бенефис Пугачевой

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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