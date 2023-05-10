Вот и побывала у тебя, Сашка: Пугачевой стало дурно на могиле бывшего мужа

Когда Алла Пугачева шла на похороны Валентина Юдашкина, то и подумать не могла, что случайно окажется на могиле своего второго мужа Александра Болдина.



С 24 декабря 1977 по 24 декабря 1980 года Алла Пугачева состояла в браке с режиссером Александром Стефановичем. После развода их пути разошлись и они больше не пересекались. Хотя с последующими своими мужьями – Евгением Болдиным и Филиппом Киркоровым – Примадонна общалась даже после расставания.

"Мы мы развелись более сорок лет назад, с тех пор не виделись и не общались, – сказал перед смертью Стефанович. – Хотя и считаю ее выдающейся певицей: в свое время она была суперзвездой. И даже перестав быть действующей певицей, она остается главным ньюсмейкером и желаемым героем для обложек. Секрет Пугачевой – в талантливом самопиаре – она любит создавать вокруг себя вымышленные и реальные поводы для шумихи. Ее забавляет, как пресса и люди пересказывают какие-то истории, с ней связанные, ей нравится быть у всех на устах. Это определенного рода работа, которую она ловко делает на протяжении многих десятилетий. Но для меня лично она – всего лишь один из моментов биографии. О ее сегодняшней жизни я ничего не знаю, да мне и не интересно".

Стефанович скончается 13 июля 2021 года в Москве на 77-м году жизни от последствий коронавируса. Церемония прощания состоялась в Центральном Доме кино. Пугачева на панихиде не присутствовала и на его могиле на Троекуровском кладбище столицы никогда не бывала.

И надо же было так случиться, что именно возле могилы Стефановича похоронят Юдашкина! Они оказались соседями по кладбищу – модельер и бывший муж главной певицы станы! Грустная ирония судьбы!..

Причем сама Пугачева про это не знала. И когда подошла бросать горсть земли в могилу Юдашкина, глазами встретилась с портретом Стефановича на памятнике рядом. Алле Борисовне явно стало дурно и она даже присела на стульчик от неожиданности.

Напомним, в 2016 году у Валентина Юдашкина был обнаружен рак почки. Оно стало причиной образования метастазов по всему телу, в том числе в голове, причем они распространились очень быстро, в течение года. А после перенесенной операции на голове в 2021 году у модельера развился острый остеомиелит, который изматывал его болями. Знаменитому модельеру стало резко хуже в середине апреля. За пару недель до смерти у гуру моды выявили анемию и он в тяжелом состоянии был госпитализирован. Последние два дня модельер уже не приходил в сознание... Его не стало 2 мая на 60-м году жизни.

