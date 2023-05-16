Энрике Иглесиас не смог выйти на сцену из-за болезни

Певец отменил концерт в Мексике и извинился перед поклонниками.

Энрике Иглесиас – один самых известных в мире исполнителей латиноамериканской музыки. Певец может похвастаться большой армией поклонников, которые с нетерпением ждут его концертов в разных уголках планеты. Нет сомнений, что он, как и почти каждый другой артист, был бы рад осчастливить всех своих слушателей без исключения. Однако у судьбы всегда свои планы.

Выяснилось, что сейчас Энрике Иглесиас переживает не самый простой период. В личном блоге исполнитель рассказал подписчикам, что слег неопределенный срок, пишет издание VSE42.RU. Как оказалось, у певца диагностировали пневмонию. Из-за болезни ему пришлось отменить концерт в Мексике, который должен был состояться 13 мая.

Артист сообщил о своем диагнозе за несколько часов до выступления и лично извинился перед фанатами. Энрике Иглесиас объяснил, что врачи запретили ему перелеты и порекомендовали полный покой. Несмотря на тревожные новости, исполнитель заверил, что с ним все будет хорошо. "Надеюсь быстро восстановиться и очень скоро смогу вернуться к вам в отличной форме. Я приношу вам тысячу извинений и крепко обнимаю всех своих поклонников", – цитирует певца Пятый канал.

Многочисленные фанаты артиста всецело поддержали его решение поберечь здоровье. Поклонники отметили, что такое с ним случается крайне редко, и пожелали любимому артисту побыстрее выздороветь, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".