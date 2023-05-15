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Понедельник 15 мая

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Вместо "Евровидения": Барецкий анонсировал конкурс в замке Пугачевой

Вместо "Евровидения": Барецкий анонсировал конкурс в замке Пугачевой
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Продюсер выбрал роскошную локацию, но оценит ли его предложение Алла Пугачева?

Скандальный творческий деятель Стас Барецкий крайне возмущен враждебным настроем активистов музыкального конкурса "Евровидение" по отношению к России. Раздумывая, как бы отомстить русофобам за их демонстративные деяния и композиции, мужчина решил устроить альтернативный конкурс "Русовидение", причем не абы где, а в семейном гнездышке Аллы Пугачевой.

Инициатор готов развернуть этим летом в деревне Грязь новаторский песенный конкурс, где выступят отечественные артисты, в том числе непрофессиональные, и исполнители из дружественных стран. Проект по задумке автора займет в стране нишу вместо нашумевшего "Евровидения".

Мужчина объяснил, чем его привлекает именно замок Примадонны в качестве локации для музыкального поединка. "Там хорошая, большая территория, можно сделать открытую площадку", — цитирует артиста Пятый канал. При этом продюсер умолчал о реакции певицы на этот счет, хотя Алла Пугачева, справедливости ради, должна иметь право голоса.

Напомним, по словам Стаса Барецкого, исполнительница хита "Старинные часы" продала ему свою семейную недвижимость в деревне Грязь. Ранее культурный деятель заявлял о желании организовать в замке крематорий, а Алла Пугачева якобы не поддержала его "похоронную" идею.

15 мая 2023, 17:25
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пугачева лишь повторила: кто из звезд назвал россиян рабами

Максим Галкин (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ). Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Андрей Макаревич (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ). Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алика Смехова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анатолий Белый. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алена Водонаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Познер. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com

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