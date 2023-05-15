Вместо "Евровидения": Барецкий анонсировал конкурс в замке Пугачевой

Продюсер выбрал роскошную локацию, но оценит ли его предложение Алла Пугачева?

Скандальный творческий деятель Стас Барецкий крайне возмущен враждебным настроем активистов музыкального конкурса "Евровидение" по отношению к России. Раздумывая, как бы отомстить русофобам за их демонстративные деяния и композиции, мужчина решил устроить альтернативный конкурс "Русовидение", причем не абы где, а в семейном гнездышке Аллы Пугачевой.

Инициатор готов развернуть этим летом в деревне Грязь новаторский песенный конкурс, где выступят отечественные артисты, в том числе непрофессиональные, и исполнители из дружественных стран. Проект по задумке автора займет в стране нишу вместо нашумевшего "Евровидения".

Мужчина объяснил, чем его привлекает именно замок Примадонны в качестве локации для музыкального поединка. "Там хорошая, большая территория, можно сделать открытую площадку", — цитирует артиста Пятый канал. При этом продюсер умолчал о реакции певицы на этот счет, хотя Алла Пугачева, справедливости ради, должна иметь право голоса.

Напомним, по словам Стаса Барецкого, исполнительница хита "Старинные часы" продала ему свою семейную недвижимость в деревне Грязь. Ранее культурный деятель заявлял о желании организовать в замке крематорий, а Алла Пугачева якобы не поддержала его "похоронную" идею.