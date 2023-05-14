Бал у Сатаны: на "Евровидении" Украину лишили долгожданной победы из-за Швеции

В день финала "Евровидения" Германия объявила о выделении беспрецедентной помощи Украине в размере 2 миллиардов евро. Было бы логично, чтобы и на песенном конкурсе она отдала высшие баллы Незалежной. Помогать – так по всем фронтам. Но прагматичные немцы предпочли в этот раз спокойную Швецию.



Заветные 12 баллов Украине не отдали ни ненавидящие Россию поляки, ни эстонцы, ни грузины. Только Чехия расщедрилась. Хотя почти каждый глашатай-русофоб начинал речь со слов поддержки Самостийной.

Но не помогло ей ни это, ни появление на сцене в Ливерпуле Верки Сердючки, старательно артикулирующей "Раша, гудбай!", чтобы уже точно никаких сомнений не было. Причем песня издевательски предваряла парад участников шабаша этого года, в котором Россия, к счастью, не участвует.

У России в этот вечер были другие заботы – авиация, артиллерия и флот наносили удары возмездия по стратегическим военным объектам ВСУ. Особенно мощными, как говорят, были взрывы в Тернополе. С рукописной табличкой в руках Ternopil в прямом эфире и появился участник украинской группы Tvorchi. Правда, зрители по всему миру удивлялись больше тому, почему в этом коллективе песню о якобы "силе духа и несокрушимости украинцев" под названием "Стальное сердце" поют.. афроамериканцы. Видимо, набрать украинцев теперь в Незалежной совсем проблематично – кто уехал, кто прячется от мобилизации. Зато добровольцы всех цветов кожи там теперь как дома.

Да и сама Украина стала, кажется, для всех большой проблемой. В итоге она вместо очередной долгожданной победы получила от сочувствующих членов национальных жюри стран Европы всего 54 балла – один из самых позорных результатов за все время участие Незалежной в конкурсе. Еще 189 добавили телезрители – явно из жалости и явно не за выдающийся номер.

А триумфатором этого бала у Сатаны под видом песенного состязания, как и прогнозировали букмекеры, стала Лорин из Швеции – 583 балла против 243 у Украины. В 2012-м она уже выигрывала на конкурсе в Азербайджане с песней Euphoria. Сейчас решила войти второй раз в эту же реку. И даже песню сделала по кальке хита 11-летней давности. Чтобы уж наверняка получить заветный хрустальный микрофон.

Значит, в мае 2024 года "Евровидение" состоится в Швеции. Смотр европейской самодеятельности уже проходил там в 1975, 1985, 1992, 2000, 2013 и 2016 годах.

А завершившееся сейчас под жовто-блакитными флагами действо в Ливерпуле, которое не показало российское телевидение, можно было бы описать цитатой из романа "Мастер и Маргарита": "Ровно в полночь в первом из них что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. И тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку: "Аллилуйя!!" Покрытые испариной лица как будто засветились, показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда".

