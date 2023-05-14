Бал у Сатаны: на "Евровидении" Украину лишили долгожданной победы из-за Швеции

Петросян о своей госпитализации Тесты Похороны Валентина Юдашкина Игры Сонник

Топ новостей недели

К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти ЮдашкинаК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина "Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка ЮдашкинаМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина Две трети россиян верят в рост цен на жильеДве трети россиян верят в рост цен на жилье

Лента новостей

Воскресенье 14 мая

02:11Брошенная на произвол судьбы собака с щенками обрела новый кров – видео 02:02Бал у Сатаны: на "Евровидении" Украину лишили долгожданной победы из-за Швеции 00:01Не "Полицейским с Рублевки" единым: самые захватывающие сериалы про ментов 22:11Эксперт оценила пухлые губы Сергея Зверева 20:04Из грязи в князи и снова в грязь: что погубило империю Блиновской 19:26Ольга Орлова сияет от счастья на крещении дочери 17:07Любовь Успенская поделилась воспоминаниями о трагедии с Джоном Ленноном 15:30Прилучный и Брутян показали кадры с тайной свадьбы 14:26Юлия Пересильд похвалила мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" 14:00Вернувшаяся в Россию коллега Хаматовой рассказала об адаптации детей: Много друзей 13:16 Умер "отец" современного телевидения Эдуард Сагалаев 12:50Вайкуле оценила жест Пескова в отношении Пугачевой 08:32Принц Гарри вернется в Британию ради судебного разбирательства 06:26Где выгоднее брать жилье без отделки 04:08В Сети стал вирусным видеоролик с испугавшимся ламантинов псом 02:11Какая инфраструктура нужна рядом с ЖК 00:07Врач рассказала, как избежать отеков по утрам 22:00В центре Москвы в квартире нашли тела женщины и ее сына 21:00Житель Москвы впал в кому после выпитого стакана пива 19:50В Москве при посадке самолета неизвестные лазерным лучом ослепили экипаж 18:20Певица Слава в подробностях рассказала о крестинах своего внука 16:30В России задумались об изменении требований к строительству частных домов 15:20Жена Диброва поделилась трудностями семейной поездки в Африку 13:50Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина 13:30Помощница сообщила об отъезде Пугачевой из России 12:50Берите пример: Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молодой 12:10Стало известно о состоянии госпитализированного с инсультом Глеба Панфилова 11:51Скончался актер Олег Севастьянов 11:50Всем русским модникам: какой наказ дал Юдашкин перед смертью 11:41"Детская Новая волна – 2023": от Краснодара до Владивостока 11:10Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк 10:20Пропавшую звезду "Улиц разбитых фонарей" опознали в реанимации после избиения 10:15В подмосковном Дзержинске горит склад покрышек 10:00Премьера и дебют: новый клип Николая Баскова 09:30Стало известно место лечения Романа Костомарова 08:40Джонни Депп снимет фильм с Аль Пачино в Будапеште 08:20Как связаны головная боль и проблемы с ЖКТ 08:00Четыре правила работы с токсичным начальником: Как избежать манипуляций и интриг? 06:39К чему привел запрет ипотеки под 0% 04:18Спрос на новостройки у воды вырос на 60% 02:27Чем опасна излишняя чистоплотность: объяснил психотерапевт 00:01Королевские манеры: 8-летняя дочь Кейт Миддлтон восхитила британцев 23:50В Москве женщина расправилась с собственным ребенком 22:00Жена опровергла информацию о перевозе Костомарова за границу 21:50Врач назвала возраст до 30 лет оптимальным для успешного вынашивания ребенка 21:00Почему мужчины уходят? Психотерапевт дала совет брошенным женщинам 20:30"Найди работу": Бузова иронично ответила Тарасову на упреки во лжи 19:40"Пришлось общаться с тиграми": актер Чернышов о съемках в сериале "Маргарита Назарова" 19:00Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 20 мая 18:20Геморрагический инсульт: режиссера Глеба Панфилова госпитализировали
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Бал у Сатаны: на "Евровидении" Украину лишили долгожданной победы из-за Швеции

Бал у Сатаны: на "Евровидении" Украину лишили долгожданной победы из-за Швеции
165
Феликс Грозданов

Феликс Грозданов

 Журналист, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии "Светский журналист года".

В день финала "Евровидения" Германия объявила о выделении беспрецедентной помощи Украине в размере 2 миллиардов евро. Было бы логично, чтобы и на песенном конкурсе она отдала высшие баллы Незалежной. Помогать – так по всем фронтам. Но прагматичные немцы предпочли в этот раз спокойную Швецию.

Заветные 12 баллов Украине не отдали ни ненавидящие Россию поляки, ни эстонцы, ни грузины. Только Чехия расщедрилась. Хотя почти каждый глашатай-русофоб начинал речь со слов поддержки Самостийной.

Но не помогло ей ни это, ни появление на сцене в Ливерпуле Верки Сердючки, старательно артикулирующей "Раша, гудбай!", чтобы уже точно никаких сомнений не было. Причем песня издевательски предваряла парад участников шабаша этого года, в котором Россия, к счастью, не участвует.

У России в этот вечер были другие заботы – авиация, артиллерия и флот наносили удары возмездия по стратегическим военным объектам ВСУ. Особенно мощными, как говорят, были взрывы в Тернополе. С рукописной табличкой в руках Ternopil в прямом эфире и появился участник украинской группы Tvorchi. Правда, зрители по всему миру удивлялись больше тому, почему в этом коллективе песню о якобы "силе духа и несокрушимости украинцев" под названием "Стальное сердце" поют.. афроамериканцы. Видимо, набрать украинцев теперь в Незалежной совсем проблематично – кто уехал, кто прячется от мобилизации. Зато добровольцы всех цветов кожи там теперь как дома.

Да и сама Украина стала, кажется, для всех большой проблемой. В итоге она вместо очередной долгожданной победы получила от сочувствующих членов национальных жюри стран Европы всего 54 балла – один из самых позорных результатов за все время участие Незалежной в конкурсе. Еще 189 добавили телезрители – явно из жалости и явно не за выдающийся номер.

А триумфатором этого бала у Сатаны под видом песенного состязания, как и прогнозировали букмекеры, стала Лорин из Швеции – 583 балла против 243 у Украины. В 2012-м она уже выигрывала на конкурсе в Азербайджане с песней Euphoria. Сейчас решила войти второй раз в эту же реку. И даже песню сделала по кальке хита 11-летней давности. Чтобы уж наверняка получить заветный хрустальный микрофон.

Значит, в мае 2024 года "Евровидение" состоится в Швеции. Смотр европейской самодеятельности уже проходил там в 1975, 1985, 1992, 2000, 2013 и 2016 годах.

А завершившееся сейчас под жовто-блакитными флагами действо в Ливерпуле, которое не показало российское телевидение, можно было бы описать цитатой из романа "Мастер и Маргарита": "Ровно в полночь в первом из них что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. И тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку: "Аллилуйя!!" Покрытые испариной лица как будто засветились, показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда".

14 мая 2023, 02:02
Фото: Peter Kneffel / DPA / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые яркие участники "Евровидения-2021"

Барбара Прави. Фото: Soeren Stache / dpa / www.globallookpress.com
Дамиано Давид. Фото: Soeren Stache / dpa / www.globallookpress.com
Группа Go_A. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Элена Цагрину. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Дестини Чукуньере. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Манижа Сангин. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Джон Мухарремай. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Группа The Roop. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

По теме

Шоу ряженых и фриков: праздник Украины под видом "Евровидения" начался в Ливерпуле

Эксперт оценила пухлые губы Сергея Зверева

Эксперт оценила пухлые губы Сергея Зверева
Король гламура Сергей Зверев преуспел по всем фронтам. Глядя на него, понимаешь – истинную красоту ничем не испортишь! Скандалы вокруг нашего гуру моды предвидел будто сам Иван Андреевич Крылов.

Из грязи в князи и снова в грязь: что погубило империю Блиновской

Из грязи в князи и снова в грязь: что погубило империю Блиновской
Елене Блиновской не позавидуешь. Из грязи в князи и снова в грязь.

Ольга Орлова сияет от счастья на крещении дочери

Ольга Орлова сияет от счастья на крещении дочери
Певица Ольга Орлова широко отпраздновала крещение дочери. Недавно известная певица Ольга Орлова во второй раз стала мамой.

Любовь Успенская поделилась воспоминаниями о трагедии с Джоном Ленноном

Любовь Успенская поделилась воспоминаниями о трагедии с Джоном Ленноном
Любовь Успенская поделилась неожиданными подробностями своей жизни. Любовь Успенская, даже на пороге 70-летия продолжает активно работать, выпускает новые песни, успешно сотрудничает с молодыми артистами и даже начала читать рэп.

Прилучный и Брутян показали кадры с тайной свадьбы

Прилучный и Брутян показали кадры с тайной свадьбы
Пара поженилась год назад, но скрывала это событие несколько месяцев. Летом 2022 года Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли пышную свадьбу.

Выбор читателей

12/05ПтнНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина 12/05ПтнБерите пример: Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молодой 12/05ПтнВсем русским модникам: какой наказ дал Юдашкин перед смертью 12/05ПтнСтало известно место лечения Романа Костомарова 12/05ПтнВ Москве при посадке самолета неизвестные лазерным лучом ослепили экипаж 12/05ПтнЖена Диброва поделилась трудностями семейной поездки в Африку