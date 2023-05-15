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О какой семейной трагедии до самой смерти молчал Юдашкин

О какой семейной трагедии до самой смерти молчал Юдашкин
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Стало известно, что дом модельера хранит страшные секреты

2 мая знаменитый кутюрье Валентин Юдашкин покинул этот мир после продолжительной борьбы с онкологией. Неожиданный уход дизайнера стал потрясением для его близких, многочисленных поклонников и коллег. После кончины Валентина Абрамовича многие начали вспоминать, каким он был, чем жил и о чем молчал. Оказалось, что общественность знала о жизни модельера далеко не все.

В программе "Звезды сошлись" на НТВ вспомнили неизвестную для многих деталь биографии Юдашкина. Речь зашла о доме в подмосковной Баковке, который кутюрье сохранял за собой до самой смерти. Это место было для модельера по-настоящему родным. Там он провел детство и начал свой путь в карьере. Однако местные жители помнят, что с домом у семьи дизайнера связаны не только приятные воспоминания. Когда-то в его стенах произошла страшная трагедия.

Много лет назад отец Валентина Юдашкина, Абрам Юдашкин, убил в доме в Баковке собственного брата Леонида. Родитель дизайнера не поделил с родственником недвижимость, которая осталась им в наследство. Соседи рассказали, что в ходе семейной ссоры отец модельера насмерть заколол брата сапожным ножиком. Абрам Юдашкин получил 10 лет тюрьмы, но вышел досрочно. А вскоре жизнь мужчины оборвалась. "Трех месяцев не прожил на свободе и умер от инфаркта", – рассказала одна из жительниц Баковки.

Для многих стало удивлением, что трагедия не стала достоянием общественности раньше. Даже близкая подруга модельера Анита Цой, по ее словам, не знала о случившемся в его семье. Зато Валентин Юдашкин поделился своей бедой с Людмилой Поргиной. Вдова Николая Караченцова отметила, что кутюрье не скрывал страшную правду, но был скрытным человеком. Это объясняет, почему Валентин Абрамович молчал о семейной трагедии до самой смерти.

15 мая 2023, 11:06
Валентин Юдашкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Звезды сошлись" на НТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От первой коллекции до последнего вздоха: Каким был Валентин Юдашкин

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