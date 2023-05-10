Когда Москва салютовала 78-й годовщине Победы, в Ливерпуле началось шоу фриков, ряженых и прочих персонажей цирка уродов – первый полуфинал "Евровидения". Вообще-то по правилам оно должно было пройти на Украине, но опасливые европейцы, несмотря на заверения властей Незалежной, решили не рисковать, а петь и плясать в более спокойном и безопасном месте – подальше от линии фронта.



Великобритания принимала этот смотр европейской самодеятельности уже восемь раз – больше любой другой страны Старого света. В последний раз фанаты "Евросонга" собирались в Бирмингеме в 1998, когда выиграла Дана Интернэшнл с песней "Дива". И в этом нет ничего странного – от рождения Дана была мужиком, а потом отрезала все, что мешало петь, надела платье и пошла на сцену – на "Евровидении" такие гендерные трансформации всегда пестуют и поощряют.

А еще любят сирых и убогих, униженных и оскорбленных. Той же Украине несколько раз победу давали не за талант, не за голос или песню, а просто из жалости. Так в 2004-м, когда в Киеве случилась "Оранжевая революция" и с горем пополам после "переголосования повторного голосования" к власти пришел Виктор Ющенко, Европа в том же году поддержала стремление страны к демократии, отдав на "Евровидении" голоса за "Дикие танцы" Русланы.

В 2014-м грянул "Евромайдан" и захватившее власть новое руководство страны заявило о движении в сторону евроинтеграции. Европа поддержала это стремление 6-м местом в финале для Украины на "Евровидении".

А через два года разгорелся очередной внутриполитический кризис в стране с противостоянием между командами президента Петра Порошенко и премьер-министра Арсения Яценюка. На фоне всех этих событий в 2016-м сочувствующий Старый свет проголосовал за победу представительницы Незалежной Джамалы.

В феврале 2022-го президент России объявил о начале спецоперации по "демилитаризации" и "денацификации" Украины. С тех пор сочувствующая Европа помогает Киеву – оружием, инструкторами, миллионами евро, которые утекают как в бездонную бочку. И голосами на разных соревнованиях поощряет – в качестве приятного бонуса.

Поддерживающие Незалежную "цивилизованные" европейцы в прошлом году назвали лучшим на "Евровидении" украинский коллектив Kalush Orchestra с песней Stefania. Впрочем, они вообще могли не выступать, но все равно бы одержали победу.

Велики шансы, что и в этот году посредственную песню "Стальное сердце" в исполнении украинского электронного дуэта Tvorchi сделают победителем. "Люди с железными сердцами, несокрушимые — те, кто даже в это страшное время, несмотря ни на что, творит будущее нашей страны", – так описывает команду свою песню на конкурсе. А если в финале артисты в прямом эфире со сцены еще крикнут приветствие украинских карателей и националистов "Слава Украине!", то сердца трепетной европейской публики точно растают и вся любовь в виде миллионов голосов уйдет опять в Киев.

Хотя на конкурсе этого года есть реально сильные участники, как то Лорин, которая в 2012 году уже побеждала, и финский певец Кяария с песней Cha Cha Cha в духе Little Big. Но поскольку "Евросонг" – это давно не про талант, музыку, голос, то скандинавам вряд ли что-то светит.

Ведь все оформление конкурса этого года посвящено страдающей Украине. Судя по заставкам, в Ливерпуле теперь все красят заборы, пекут торты и делают теперь маникюр в "жовто-блакитных" цветах. Странно, что фунты стерлингов там еще гривнами не заменили. А поскольку полуфинал проходил в День Победы, который на Украине запретили и переименовали в "День Европы", то на экране то и дело проводились параллели между зданиями, улицами и озерами Украины со зданиями, улицами и озерами Европы. Мол, везде красота и идиллия. Правда, показывали в основном пасторальные картинки Западной Украины, делая вид, что никакого востока у страны и нет. Впрочем, ведь так оно и есть.